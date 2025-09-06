Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'

Em pouco mais de um mês no Chelsea, Estêvão já conquistou a torcida. Titular em duas das três primeiras rodadas da Premier League, o meia-atacante virou rosto de campanha publicitária do clube e rapidamente ganhou fãs, que até criaram uma música em sua homenagem.

Nos arredores de Stamford Bridge, a presença do garoto começa a ganhar corpo. O nome já estampa cachecóis vendidos por ambulantes e o sorriso aparece em destaque na megaloja do clube para promover o terceiro uniforme, lançado em agosto. Cada vez mais frequente, também, é ver camisas de torcedores com Estêvão nas costas, sobretudo entre os mais jovens.

Logo na segunda rodada, Estêvão ganhou chance no time titular de Enzo Maresca após a lesão de Cole Palmer no aquecimento. Na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, o brasileiro se tornou o mais jovem a dar uma assistência pelo Chelsea na história da Premier League. Aos 18 anos e 120 dias, entregou seu cartão de visitas em jogos oficiais na Inglaterra e ainda foi eleito o melhor em campo.

Durante essa vitória fora de casa, a torcida azul adaptou o clássico do disco e funk "That's the Way (I Like It)", do KC and the Sunshine Band, de 1975. O refrão ganhou versão simples e direta: "Estêvão uh-huh I like it, Estêvão uh-huh I like it". Em tradução livre: "Estêvão, eu gosto disso", uma referência às jogadas do novato, que sorriu ao ouvir sua homenagem ecoar das arquibancadas.

"Ele tem sido incrível em tão pouco tempo, e isso diz muito sobre a personalidade e a qualidade que ele tem", afirma Jack Smith, torcedor de 31 anos. "Pelo que já demonstrou, acredito que está pronto para ser titular, seja pela ponta direita ou pelo meio."

Encantado com o camisa 41, Smith vai além e vê em Estêvão potencial para repetir um dos grandes nomes da história recente do clube. "Ele pode chegar ao mesmo patamar do (Eden) Hazard. Acredito nisso de verdade. Se já demonstra esse nível aos 18 anos, imagine do que será capaz daqui a dez anos? Se não decidir se transferir para Barcelona ou Real Madrid, também pode virar ídolo no Chelsea."

A trajetória do brasileiro em Stamford Bridge ainda está só no começo, mas carrega tradição. Thiago Silva, David Luiz e Ramires foram campeões da Champions League, enquanto Willian e Oscar conquistaram duas vezes a Premier League. "O nosso histórico com brasileiros é muito positivo, e não me lembro de muitos que não tenham tido grandes conquistas", diz Manuel Williams, 29. "Se tiver o suporte dos companheiros mais experientes, já que ainda só tem 18 anos, tem muito potencial para alcançar o topo."

Na vitória em casa contra o Fulham, no dia 30 de agosto, Estêvão seguiu entre os titulares. Mostrou personalidade, foi para cima dos adversários e saiu de campo aplaudido de pé pelos torcedores, quando foi substituído no segundo tempo.

Desde que desembarcou em Londres, no início de agosto, Estêvão se mostra encantado com a recepção do Chelsea. Enquanto segue com aulas de inglês, tem convivido mais de perto com João Pedro e Andrey Santos, os outros brasileiros do elenco. Os capitães Reece James e Enzo Fernández também estão sempre por perto para ajudar na adaptação.

No dia 13 de setembro, o Chelsea enfrenta o Brentford fora de casa pela Premier League. Caso Palmer esteja recuperado de lesão, as chances de Estêvão seguir entre os titulares diminuem. Mas Maresca já avisou ao jovem, nos primeiros dias no CT de Cobham, que oportunidades não faltarão. E pelo que a torcida viu até agora, já deu até música.