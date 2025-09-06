Entenda como vai funcionar a segunda fase da Série C; veja datas e horários
Com apenas oito times, a Série C do Campeonato Brasileiro entra em sua etapa mais decisiva. A segunda fase da competição define as equipes que conquistarão o acesso à Série B de 2026. Por isso, a Gazeta Esportiva preparou um guia com tudo o que você precisa saber sobre os quadrangulares de acesso da Terceira Divisão.
A segunda fase da Série C começa neste sábado, 6 de setembro. A partida de abertura da primeira rodada reserva um dos clássicos mais importantes do futebol paulista: Guarani x Ponte Preta, às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa. No mesmo dia, o São Bernardo recebe o Londrina, às 19h30, no Primeiro de Maio.
No domingo, outras duas partidas fecham a primeira rodada: Floresta x Caxias, às 16h30, no Domingão; e Brusque x Náutico, às 19h, no Augusto Bauer.
Formato da Série C
Na primeira fase da Série C, os 20 times se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam aos quadrangulares de acesso, enquanto os quatro piores são rebaixados para a Série D.
Nos quadrangulares de acesso, as equipes são divididas em dois grupos conforme suas campanhas na primeira fase. O primeiro, quarto, quinto e oitavo colocados formam o Grupo B, enquanto o segundo, terceiro, sexto e sétimo ficam no Grupo C.
Dentro dos grupos, as equipes se enfrentam em dois turnos, com jogos de ida e volta. Os líderes de cada chave avançam à final e garantem vaga na Série C de 2026. Já os times que terminarem na segunda posição também conquistam o acesso à Segunda Divisão.
Tabela detalhada dos quadrangulares
Primeira rodada
Grupo B
- São Bernardo x Londrina, 06/09, às 19h30, no Primeiro de Maio;
- Floresta x Caxias, 07/09, às 16h30, no Domingão.
Grupo C
- Guarani x Ponte Preta, 06/09, às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa;
- Brusque x Náutico, 07/09, às 19h, no Augusto Bauer.
Segunda rodada
Grupo B
- Caxias x São Bernardo, 13/09, às 19h30, no Centenário;
- Londrina x Floresta, 14/09, às 16h30, no Vitorino Gonçalves.
Grupo C
- Náutico x Guarani, 13/09, às 17h, nos Aflitos;
- Ponte Preta x Brusque, 14/09, às 19h, no Moisés Lucarelli.
Terceira rodada
Grupo B
- Londrina x Caxias, 20/09, às 19h30, no Vitorino Gonçalves;
- Floresta x São Bernardo, 21/09, às 16h30, no Domingão.
Grupo C
- Náutico x Ponte Preta, 20/09, às 17h, nos Aflitos;
- Guarani x Brusque, 21/09, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa.
Quarta rodada
Grupo B
- São Bernardo x Floresta, 27/09, às 16h30, no Primeiro de Maio;
- Caxias x Londrina, 27/09, às 19h, no Centenário.
Grupo C
- Ponte Preta x Náutico, 27/09, às 17h, no Moisés Lucarelli;
- Brusque x Guarani, 27/09, às 19h30, no Augusto Bauer.
Quinta rodada
Grupo B
- Floresta x Londrina, 04/10, às 16h30, no Domingão;
- São Bernardo x Caxias, 04/10, às 19h, no Primeiro de Maio.
Grupo C
- Guarani x Náutico, 04/10, às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa;
- Brusque x Ponte Preta, 04/10, às 19h30, no Augusto Bauer.
Sexta rodada
Grupo B
- Caxias x Floresta, 11/10, às 17h, no Centenário;
- Londrina x São Bernardo, 11/10, às 17h, no Vitorino Gonçalves.
Grupo C
- Ponte Preta x Guarani, 11/10, às 17h, no Moisés Lucarelli;
- Náutico x Brusque, 11/10, às 17h, nos Aflitos.