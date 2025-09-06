Dupla ganha sobrevida no Fla após propostas recusadas e caso Bruno Henrique

A maioria das janelas de transferência se fechou e, a princípio, Juninho e Michael permanecem no Flamengo mesmo tendo poucas oportunidades. A dupla estava na lista de "negociáveis" da diretoria, mas as propostas e sondagens que chegaram não agradaram e, até segunda ordem, eles ficam no clube.

Contratos longos

A situação de ambos é um tanto quanto delicada. No fim da fila das opções de ataque, eles possuem longos contratos com o Rubro-Negro, mais precisamente até 31 de dezembro de 2028, sendo que Michael ainda possui vencimentos considerados altos.

Tanto Juninho quanto Michael receberam propostas de clubes da Arábia Saudita. Todas eram por empréstimo, algo que não interessou, principalmente, os jogadores, fato que inviabilizou o negócio.

A última vez que Michael entrou em campo foi há mais de dois meses, no dia 24 de junho, contra o Los Angeles FC (EUA), ainda pelo Mundial de Clubes. Na sequência, ficou no banco na eliminação para o Bayern de Munique e só foi relacionado duas vezes após a competição, ambas pelo Campeonato Brasileiro e sem entrar: contra o São Paulo e agora, mais recentemente, diante do Grêmio.

Michael e Juninho perderam espaço no Fla, não foram negociados e possuem contrato até dezembro de 2028 Imagem: Adriano Fontes/ Flamengo

Juninho, por sua vez, atuou em cinco partidas depois do Mundial, mas nenhuma como titular. A minutagem total, somando todas as participações, foi de apenas 62 minutos.

Caso Bruno Henrique abre espaço à dupla

A suspensão de Bruno Henrique por 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) poderá dar uma sobrevida à dupla. Caso o gancho seja mantido, abre-se um espaço no disputado ataque rubro-negro, que também conta com Pedro, Samuel Lino, Plata, Luiz Araújo, Wallace Yan e Everton Cebolinha.

O Flamengo, porém, já sinalizou que irá recorrer da decisão do STJD. Bruno Henrique foi punido em caso de manipulação de resultado.

Filipe Luís: 'Perguntas sobre entradas e saídas é com o Boto'

Técnico do Fla, Filipe Luís não quis se comprometer quando questionado sobre saídas e chegadas. O treinador admitiu que dá seus pitacos, mas que estas decisões são tomadas pela diretoria.

Essa pergunta sobre entradas e saídas é para o Boto (diretor de futebol). Estou muito feliz com o elenco que tenho. Qualquer decisão que o Boto e o presidente (Bap) tomarem, estou feliz. Sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. É uma decisão deles, participo com a minha opinião, mas são eles que decidem.

Filipe Luís, após o empate por 1 a 1 com o Grêmio

Ainda podem sair

Há, porém, janelas que ainda não se fecharam no mercado. Com isso, ainda existe a possibilidade de que Michael e Juninho sejam negociados. Veja abaixo algumas de maior relevância que estão abertas:

Arábia Saudita: 10 de setembro

Rússia: 11 de setembro

Grécia e México: 12 de setembro