Dorival venceu apenas um dos últimos sete jogos do Corinthians na Arena

O retrospecto recente do Corinthians em casa não tem sido dos mais animadores para a torcida. Sob o comando de Dorival Júnior, o time venceu apenas um dos últimos sete compromissos disputados na Neo Química Arena. Nesse período, foram quatro empates e duas derrotas, com o único triunfo vindo diante do Palmeiras, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe empatou sem gols contra Vitória e Cruzeiro, e ficou no 1 a 1 diante de Fortaleza e Palmeiras, resultados que custaram pontos importantes no Brasileirão. As duas derrotas vieram em confrontos contra Bahia e Red Bull Bragantino, ambos por 2 a 1. O único alívio para o torcedor ocorreu no duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, quando o Timão venceu por 1 a 0 e garantiu vantagem no clássico decisivo.

Apesar da dificuldade em transformar o fator casa em vantagem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians mostra força nos mata-matas. Na Copa do Brasil, por exemplo, mantém campanha perfeita, sem derrotas e sem gols sofridos até aqui.

O contraste entre as competições reforça a necessidade de regularidade para reagir no Brasileirão, em que o time vem oscilando e acumulando resultados abaixo da expectativa diante da sua torcida. Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, em 22 rodadas.

No geral na era Dorival, o Alvinegro disputou 11 jogos na Neo Química Arena. No período, são quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. Isto é, 51,5% de aproveitamento.

Situação do Corinthians

Enquanto busca retomar a confiança em Itaquera, o Timão segue sua preparação para o jogo decisivo contra o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treino aberto nesta sexta-feira contou com a presença do lateral-direito João Vitor Jacaré, jovem da base que ganha espaço nas observações de Dorival, além do retorno do volante Charles, liberado após um problema clínico.

Com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 na Ligga Arena, o Corinthians terá a oportunidade de deixar para trás a sequência irregular em casa e confirmar sua vaga nas semifinais diante da Fiel, que espera voltar a ver o time mais forte jogando em seus domínios.