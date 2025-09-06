De promissora a protagonista: Fighting Nerds lidera show do UFC Paris

O UFC Paris, que acontece neste sábado (6), marca um momento especial para o MMA brasileiro. Pela primeira vez, a equipe 'Fighting Nerds', uma das revelações recentes do cenário mundial, terá dois de seus atletas nas lutas principais de um evento do Ultimate. Caio Borralho será o responsável por liderar o card na luta principal contra Nassourdine Imavov, enquanto Maurício Ruffy enfrenta Benoit Saint Denis no co-main event - ambos representando a academia paulista.

Fundada em 2018, a Fighting Nerds rapidamente conquistou espaço entre as grandes potências do esporte. Em 2024, foi eleita 'Academia do Ano' no tradicional 'MMA Awards' - considerado o Oscar da modalidade - e, em 2025, consolidou sua ascensão ao emplacar indicações em cinco categorias da premiação. Agora, assume o protagonismo em um dos palcos mais prestigiados do MMA mundial.

Além de simbolizar a ascensão da equipe, o evento em solo francês representa uma chance valiosa para os dois brasileiros se consolidarem no topo de suas respectivas divisões. Borralho, em especial, vive a expectativa de entrar de vez na rota do cinturão dos médios (84 kg), enquanto Ruffy tenta se firmar como uma das promessas mais empolgantes da categoria dos leves (70 kg).

Vale ' title shot' ?

Caio Borralho chega ao UFC Paris no auge de sua trajetória. Invicto em sete apresentações dentro da organização, o peso-médio foi revelado ao mundo no 'Contender Series', onde garantiu contrato com o Ultimate em 2021. Desde então, tem acumulado vitórias sólidas e atuações cada vez mais consistentes.

Sua vitória mais expressiva ocorreu em agosto de 2024, quando superou o veterano Jared Cannonier com uma performance dominante. Após o triunfo, no entanto, enfrentou dificuldades para encontrar adversários disponíveis ou dispostos a enfrentá-lo - reflexo direto de sua crescente ameaça na divisão.

A oportunidade, porém, veio com o convite para encarar Imavov, atual número 2 do ranking. Um novo triunfo neste sábado pode colocá-lo como principal candidato a desafiar o campeão Khamzat Chimaev. Caso isso se confirme, Borralho pode se tornar o primeiro atleta da Fighting Nerds a disputar um cinturão do UFC.

Em busca da afirmação

Maurício Ruffy também mantém o cartel invicto na maior organização de MMA do planeta. O peso-leve se prepara para sua quarta luta no UFC, após garantir sua vaga através do Contender Series. Reconhecido por seu estilo explosivo e refinado, o alagoano tem conquistado a atenção do público por suas atuações empolgantes e criativas.

Na última vez em que esteve no octógono, protagonizou um dos momentos mais marcantes da temporada ao nocautear Bobby 'King' Green com um chute rodado espetacular - golpe que o colocou entre os indicados e favorito ao prêmio de 'Nocaute do Ano' no MMA Awards. Apesar de ter figurado brevemente no top 15 da categoria, foi retirado do ranking mesmo sem ter lutado novamente. Agora, diante de Benoit Saint Denis, terá a oportunidade de se consolidar entre os melhores da divisão e começar sua caminhada rumo ao cinturão.

Brasil em ação

Além do protagonismo da Fighting Nerds, o UFC Paris também contará com outros representantes do país no card preliminar. Brendson Ribeiro encara Oumar Sy em busca de recuperação, após um início instável na organização - com três derrotas em cinco lutas. A vitória é crucial para manter vivo seu espaço na divisão dos meio-pesados (93 kg).

Por outro lado, Kauê Fernandes, da tradicional 'Nova União', enfrenta o estreante Harry Hardwick. Embalado por duas vitórias consecutivas, o peso-leve tenta ampliar sua boa fase e se firmar como uma das promessas brasileiras em ascensão no cenário internacional.

Baixa de última hora

Inicialmente escalado para o card, Patrício Freire era mais um nome de peso previsto para representar o Brasil em Paris. No entanto, seu confronto contra Losene Keita foi cancelado após o adversário belga ultrapassar o limite de peso da categoria. Com mais de 1 kg acima do permitido - mesmo considerando a margem de tolerância -, Keita acabou vetado por 'Pitbull', que considerou a situação uma desvantagem inaceitável neste momento de sua carreira.

