De 3 meses a 3 semanas: Yuri Alberto surpreende e vira opção para decisão

Três semanas depois de passar por cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto surpreendeu em tempo de recuperação e pode estar à disposição para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta, em São Paulo.

Recuperação antes do previsto

O centroavante concluiu período de transição física já treina em ritmo integral no CT Joaquim Grava. Com isso, o técnico Dorival Júnior já deve contar com seu camisa 9 no jogo de quarta-feira, na Neo Química Arena.

A recuperação rápida não era esperada. A operação foi realizada no dia 13 de agosto e tinha previsão inicial de retorno de até três meses. Yuri pode retornar aos gramados menos de um mês depois do procedimento.

Além do centroavante, outros dois jogadores do elenco passaram pelo mesmo problema nesta temporada: o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Hugo. Gustavo levou 52 dias para voltar e Hugo, 47.

Peça central do Corinthians, o camisa 9 esteve na mira da Roma, como o UOL mostrou, na reta final desta janela, e foi alvo de uma proposta de R$ 190 milhões recusada pela gestão de Osmar Stabile. A permanência foi bastante celebrada nos bastidores, já que o Corinthians não pode ir ao mercado em busca de reforços por causa do atual transfer ban imposto pela Fifa.

A ausência do artilheiro abriu espaço para o surgimento de Gui Negão, jovem cria da base que ganhou minutos importantes no ataque e marcou o gol da vitória no jogo de ida contra o Furacão, na Ligga Arena. O bom momento lhe rendeu, inclusive, um novo contrato.

Yuri tem sofrido com lesões desde o início da temporada. Além da cirurgia de emergência para remoção da hérnia, o atacante, no fim de maio, também sofreu uma fratura na vértebra L1 e ficou quase dois meses fora de ação.

Mais retornos?

Além de Yuri, o UOL também mostrou que o Corinthians 'sonha' com o retorno de outros três jogadores para a decisão da Copa do Brasil: Matheuzinho, que sentiu incômodo muscular; José Martínez, que se recupera de fratura no quarto metacarpo da mão esquerda; e Raniele, com um problema muscular. Entre eles, o último é quem tem chances menores de estar à disposição.