Topo

Esporte

De 3 meses a 3 semanas: Yuri Alberto surpreende e vira opção para decisão

Yuri Alberto pode ser novidade do Corinthians no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil - Marcello Zambrana/AGIF
Yuri Alberto pode ser novidade do Corinthians no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

06/09/2025 05h30

Três semanas depois de passar por cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto surpreendeu em tempo de recuperação e pode estar à disposição para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta, em São Paulo.

Recuperação antes do previsto

O centroavante concluiu período de transição física já treina em ritmo integral no CT Joaquim Grava. Com isso, o técnico Dorival Júnior já deve contar com seu camisa 9 no jogo de quarta-feira, na Neo Química Arena.

A recuperação rápida não era esperada. A operação foi realizada no dia 13 de agosto e tinha previsão inicial de retorno de até três meses. Yuri pode retornar aos gramados menos de um mês depois do procedimento.

Além do centroavante, outros dois jogadores do elenco passaram pelo mesmo problema nesta temporada: o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Hugo. Gustavo levou 52 dias para voltar e Hugo, 47.

Peça central do Corinthians, o camisa 9 esteve na mira da Roma, como o UOL mostrou, na reta final desta janela, e foi alvo de uma proposta de R$ 190 milhões recusada pela gestão de Osmar Stabile. A permanência foi bastante celebrada nos bastidores, já que o Corinthians não pode ir ao mercado em busca de reforços por causa do atual transfer ban imposto pela Fifa.

A ausência do artilheiro abriu espaço para o surgimento de Gui Negão, jovem cria da base que ganhou minutos importantes no ataque e marcou o gol da vitória no jogo de ida contra o Furacão, na Ligga Arena. O bom momento lhe rendeu, inclusive, um novo contrato.

Yuri tem sofrido com lesões desde o início da temporada. Além da cirurgia de emergência para remoção da hérnia, o atacante, no fim de maio, também sofreu uma fratura na vértebra L1 e ficou quase dois meses fora de ação.

Mais retornos?

Além de Yuri, o UOL também mostrou que o Corinthians 'sonha' com o retorno de outros três jogadores para a decisão da Copa do Brasil: Matheuzinho, que sentiu incômodo muscular; José Martínez, que se recupera de fratura no quarto metacarpo da mão esquerda; e Raniele, com um problema muscular. Entre eles, o último é quem tem chances menores de estar à disposição.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Sosa elogiado, Flaco cortado e mais: os primeiros jogos dos convocados do Palmeiras nesta data Fifa

Victor Hugo tenta acabar com "maldição" da camisa 29 no Santos

Corinthians sofre em média um gol por jogo na temporada; veja números

Brilho de Rigoni com Crespo em mata-matas pode ser trunfo para o São Paulo

Naná, Victoria Barros e mais: como Bia Haddad aconselha nova geração do tênis brasileiro

Mariana Becker adia clima de despedida e avalia futuro: F1, viagens e motos

Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'

NFL em SP tem cães farejadores, ambulantes 'barrados' e tapete vermelho

Palmeiras: Quem são as joias que bateram o Real Madrid e encantaram Marcelo

De 3 meses a 3 semanas: Yuri Alberto surpreende e vira opção para decisão

Ex-presidente da CBTM tem procuração que dá acesso aos cofres da entidade