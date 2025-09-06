Evento do UFC na Casa Branca é planejado para junho de 2026, diz site

Ao que tudo indica, o UFC Casa Branca vai realmente sair do campo da imaginação e se concretizar, como o próprio Dana White, presidente da liga, já havia confirmado. Mas, ao contrário do que se especulava, o card especial na sede do governo dos Estados Unidos não deve acontecer em julho de 2026, mas, sim, um mês antes.

De acordo com uma publicação do 'The Wall Street Journal', o plano original era realmente fazer o card do UFC na Casa Branca no dia 4 de julho de 2026, data em que será comemorado o 250º aniversário da 'Independência dos Estados Unidos'. Porém, devido a problemas de logística e um excesso de celebrações programadas para a mesma data, o evento do Ultimate na residência oficial do presidente Donald Trump foi antecipado para junho, ainda sem um dia definido oficialmente.

Novidades

A publicação também revelou algumas novidades programadas para a edição especial planejada pelo Ultimate. De acordo com o 'The Wall Street Journal', os lutadores terão a oportunidade de aquecer dentro das acomodações da Casa Branca, antes de subirem no octógono. O cage, por sinal, deve ser montado no Jardim Sul da Casa Branca.

Outra curiosidade divulgada pelo periódico envolve o local escolhido para receber a pesagem do UFC Casa Branca. Segundo o 'WSJ', a cerimônia, que normalmente acontece na véspera do evento, será realizada no 'Lincoln Memorial', um monumento em homenagem ao 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, localizado em Washington DC, capital do país.

Do lado de fora do UFC Casa Branca, a organização deve posicionar telões gigantes para que milhares de pessoas possam assistir ao evento. Shows de fogos de artifício e luzes também são esperados, inclusive para os dias que antecedem a edição especial.

Estrelas de olho no card

Até por se tratar de um evento único na história do UFC, o eventual card na Casa Branca atrai o interesse dos principais astros da companhia. Não à toa, Jon Jones deixou a aposentadoria de lado e indicou que "achou um propósito" para voltar a competir. Assim como ele, Conor McGregor, que não luta há quatro anos, já escancarou seu desejo de ser um dos protagonistas do show. Ainda não se sabe exatamente qual será a configuração do card, mas é justo assumir que a data contará com a presença de 'medalhões' da liga, assim como outras estrelas em ascensão.

Donald Trump e o UFC

Mais do que o apoio de Dana White para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, Donald Trump possui uma relação de longa data com o UFC. Desde os primórdios do evento de MMA, o empresário tem sido um fervoroso defensor da modalidade, até quando a mesma era proibida em grande parte do território americano, chegando a ceder as instalações de seus hotéis e cassinos para que o Ultimate promovesse seus shows.

