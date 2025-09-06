Topo

Criciúma x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

06/09/2025 20h00

Neste domingo, Criciúma e Chapecoense medem forças pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Criciúma para o confronto

Em quarto lugar, com 39 pontos, o Criciúma vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Remo e busca aumentar a sequência de quatro jogos ser sofrer derrotas na Série B.

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense não perde na competição nacional há dez partidas e vem de um empate por 2 a 2 diante do Vila Nova. A Chape inicia a 25ª rodada com 41 pontos, ocupando a terceira posição.

Histórico de confrontos

As últimas dez partidas entre as equipes mostram um duelo equilibrado, mas com pequena vantagem da Chapecoense. São três vitórias do Criciúma e quatro da Chape, além de três empates.

Estatísticas

Criciúma no campeonato

  • Quarta posição

  • 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

  • 31 gols marcados

  • 21 gols sofridos

Chapecoense no campeonato

  • Terceira posição

  • 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas

  • 36 gols marcados

  • 22 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Criciúma

Alisson; Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindad, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.

Técnico: Eduardo Baptista

Provável escalação da Chapecoense

Léo Vieira; Gabriel Inocêncio, Bressan, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Marcinho; Perotti e Neto Pessoa.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Ficha técnica 

Jogo: Criciúma x Chapecoense 

Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 07 de setembro de 2025, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. 

Onde assistir: Disney+

