Criciúma x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste domingo, Criciúma e Chapecoense medem forças pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Criciúma para o confronto
Em quarto lugar, com 39 pontos, o Criciúma vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Remo e busca aumentar a sequência de quatro jogos ser sofrer derrotas na Série B.
Como chega a Chapecoense para o confronto
A Chapecoense não perde na competição nacional há dez partidas e vem de um empate por 2 a 2 diante do Vila Nova. A Chape inicia a 25ª rodada com 41 pontos, ocupando a terceira posição.
Histórico de confrontos
As últimas dez partidas entre as equipes mostram um duelo equilibrado, mas com pequena vantagem da Chapecoense. São três vitórias do Criciúma e quatro da Chape, além de três empates.
Estatísticas
Criciúma no campeonato
- Quarta posição
- 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas
- 31 gols marcados
- 21 gols sofridos
Chapecoense no campeonato
- Terceira posição
- 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas
- 36 gols marcados
- 22 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Criciúma
Alisson; Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindad, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.
Técnico: Eduardo Baptista
Provável escalação da Chapecoense
Léo Vieira; Gabriel Inocêncio, Bressan, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Marcinho; Perotti e Neto Pessoa.
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Ficha técnica
Jogo: Criciúma x Chapecoense
Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 07 de setembro de 2025, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.
Onde assistir: Disney+