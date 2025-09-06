Topo

CR7 supera Messi e fica a um gol de recorde em eliminatórias para a Copa

Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa, diante da Armênia, nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - KAREN MINASYAN / AFP
Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa, diante da Armênia, nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Imagem: KAREN MINASYAN / AFP
06/09/2025 16h52

Com os dois gols na vitória de Portugal sobre a Armênia, Cristiano Ronaldo superou Lionel Messi na artilharia histórica em jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O que aconteceu

CR7 chegou a 38 gols neste tipo de competição, dois a mais que Lionel Messi. No total, o craque português tem 140 gols pela seleção e é o maior artilheiro representando o país.

O detentor do recorde de gols em eliminatórias é Carlos Ruiz, da Guatemala. O atacante que se aposentou em 2016 marcou 39 vezes em jogos classificatórios para a Copa do Mundo, apesar de nunca ter conseguido a classificação com a própria seleção.

Portugal tem, pelo menos, mais cinco jogos nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Para garantir vaga no Mundial, a seleção precisa ser a primeira colocada no Grupo F, que ainda tem Hungria e Irlanda. Os segundos colocados vão para a repescagem.

Já a seleção argentina tem apenas mais uma partida nas eliminatórias. Já classificada em primeiro lugar, a albiceleste encerra a participação contra o Equador, na próxima terça (9).

