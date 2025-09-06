Corinthians sofre em média um gol por jogo na temporada; veja números

Topo

A defesa do Corinthians tem sido um ponto de atenção ao longo de 2025. Embora o time mostre competitividade em torneios de mata-mata, o número de gols sofridos revela certa vulnerabilidade: em 53 jogos, o Timão levou 53 gols e marcou 65.

O desempenho defensivo varia bastante conforme a competição. Na Copa do Brasil, por exemplo, a defesa se mostra impenetrável: são cinco jogos, cinco vitórias e nenhum gol sofrido. Foi com essa solidez que o Corinthians superou o Novorizontino, o rival Palmeiras e abriu vantagem sobre o Athletico-PR nas quartas de final, após vencer em Curitiba por 1 a 0. O time pode até empatar no jogo da volta, na Neo Química Arena, que estará nas semifinais.

Na Libertadores e na Sul-Americana, por outro lado, os números revelam equilíbrio: seis gols marcados e seis sofridos no principal torneio continental, além de cinco a favor e cinco contra na competição secundária. Já no Brasileirão, onde o Timão não engrena, a fragilidade defensiva se evidencia: em 22 jogos, o time levou 28 gols, superando os 23 marcados, fator que ajuda a explicar a irregularidade na tabela.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, em Itaquera, pela volta das quartas da Copa do Brasil. Embalado pela vantagem construída no Paraná e pela segurança defensiva na competição, o Timão aposta em mais uma atuação sólida para seguir sonhando com o título.

Situação do Corinthians

Enquanto lida com esses altos e baixos, Dorival Júnior trabalha para ajustar a equipe. No treino desta sexta-feira, aberto à imprensa, o treinador contou com a presença do jovem lateral João Vitor Jacaré, observado mais de perto para ser opção na ausência de Matheuzinho, e com o retorno do volante Charles, que recentemente foi diagnosticado com deficiência de ferro. O elenco passou por atividades intensas com bola, incluindo enfrentamentos em campo reduzido e trabalhos de ataque em profundidade, além de instruções comportamentais por setores.

