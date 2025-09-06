Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Topo

O elenco do Corinthians ganhou um dia de folga em meio à preparação para o jogo decisivo contra o Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores se reapresentam na manhã deste domingo para dar sequência ao período de treinos da data Fifa.

Retornos e desfalques

Dorival espera contar com retornos importantes no duelo diante do Furacão. O atacante Yuri Alberto, que estava em recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição.

Além dele, o lateral direito Matheuzinho, que ficou de fora do Derby por uma sobrecarga na coxa direita, também irá reforçar a equipe.

Em contrapartida, Dorival deve ter uma baixa no meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa no Derby e, provavelmente, não ficará apto a entrar em campo diante do Furacão. André Carrillo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, segue entregue ao DM e é desfalque certo.

Próximo jogo do Corinthians

Dorival tem mais três sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.

