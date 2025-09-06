Topo

Com um a menos, Athletico-PR vence o Botafogo-SP no fim e cola no G4 da Série B

06/09/2025 18h17

Com um a menos, o Athletico-PR marcou dois gols na reta final e venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 neste sábado, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado aproxima o Furacão do G4 da competição.

Como foi o jogo?

A equipe paranaense saiu em vantagem aos 15 minutos da etapa inicial. Viveros dividiu com Carlos Eduardo e foi derrubado na grande área, portanto, pênalti. O colombiano cobrou com categoria e abriu o placar a favor dos visitantes.

O Pantera deixou tudo igual já aos 18 minutos do segundo tempo. Desta vez, Jefferson Nem sofreu uma entrada de Carlos Terán na área e viu o árbitro assinalar a penalidade. Marquinho bateu no canto direito, sem chances para Santos, e empatou a partida.

O Furacão ficou com um a menos aos 37 minutos, depois da expulsão de Terán. Mesmo assim, encontrou o segundo gol aos 45, através de Luiz Fernando. O time acabou levando novamente o empate dois minutos depois, mas o tento foi anulado depois de uma longa checagem do VAR.

Ainda deu tempo de Dudu, cria da base, anotar um golaço em uma linda jogada individual aos 59 minutos para selar a vitória do Athletico-PR.

Situação na tabela

O Furacão emendou a terceira vitória consecutiva e agora ocupa o sexto lugar da tabela de classificação da Série B, com 36 pontos. A distância para o quarto colocado Criciúma, primeiro dentro da zona de acesso à elite, é de apenas três pontos.

Já o Botafogo-SP se mantém à beira da zona de rebaixamento. O time do interior paulista é o 16º colocado, com 28 pontos, dois acima do Volta Redonda, que está na 17ª posição.

Próximo jogo

O Athletico-PR agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time visita o Corinthians pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Na ida, em Curitiba, o Furacão perdeu por 1 a 0.

Já o Botafogo-SP se prepara para a próxima rodada da Segunda Divisão. A equipe volta a campo no próximo dia 14, diante do Athletic, na Arena Sicredi, às 18h30.

