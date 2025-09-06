Topo

Com Romário presidente, América-RJ voltará a torneio nacional após 16 anos

Jogadores do América-RJ celebram vaga na final da Copa Rio - Joao Carlos Gomes/americarjoficial
06/09/2025 21h12

O América-RJ, presidido pelo ex-atacante Romário, garantiu hoje uma vaga em uma competição nacional em 2026 ao se classificar para a final da Copa Rio.

O que aconteceu

A classificação à decisão veio com vitória sobre o Araruama por 1 a 0 no segundo jogo da semifinal - na ida, os times empataram sem gols. O único gol da partida disputada no estádio Giulite Coutinho, casa do América, foi marcado por Henrique.

A vaga na final garante a participação na Série D ou na Copa do Brasil de 2026. O campeão da Copa Rio escolhe a competição que disputará.

Na decisão, o América-RJ enfrentará a Portuguesa-RJ. O time rubro-verde garantiu o lugar na final com um empate em 1 a 1 com o Maricá, no jogo de volta da semifinal; na ida, a Portuguesa venceu por 2 a 0.

A última vez que o América-RJ disputou uma competição nacional foi em 2010. Naquele ano, o time jogou a Série D do Campeonato Brasileiro, e foi eliminado na primeira fase.

Romário acompanhou o jogo no estádio e se emocionou muito após o jogo. Ele foi saudado pelos atletas do América depois do apito final.

