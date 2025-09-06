Topo

Com Neymar e Basso em campo, Vojvoda comanda treino tático no Santos

06/09/2025 15h00

O elenco do Santos realizou mais um treino de olho no Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou uma atividade tática na manhã deste sábado no CT Rei Pelé.

Assim como nos últimos dias, Neymar treinou normalmente. O meia-atacante esteve em campo e trabalhou com o restante do elenco.

A presença do craque contra o Galo, porém, ainda não é certa. O camisa 10 irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Recém-contratados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz treinaram normalmente. O zagueiro Alexis Duarte, outro reforço, está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa.

Vojvoda busca sua primeira vitória no comando santista. Contra o Atlético-MG, porém, o comandante não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em compensação, a expectativa é que João Basso e Willian Arão reforcem o clube. O zagueiro já treina com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final de transição.

O elenco do Santos volta aos treinos na segunda-feira. Neste domingo, os jogadores vão ter um descanso.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

