Com dois de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Armênia em estreia pelas Eliminatórias
Portugal estreou com o pé direito nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, a seleção lusitana goleou a Armênia por 5 a 0, em Erevã, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. João Félix (duas vezes) e João Cancelo completaram o placar.
Como foi o jogo?
Os portugueses dominaram a partida do início ao fim. Logo aos nove minutos, João Félix abriu o placar a favor da equipe visitante com um gol de cabeça. Aos 20, Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem após o cruzamento certeiro de Pedro Neto.
Portugal marcou o terceiro aos 31 minutos do primeiro tempo, com João Cancelo. Ele ficou com uma sobra na área e fuzilou para o gol.
Os lusitanos não diminuíram o ritmo após a volta do intervalo. Com menos de um minuto na etapa final, CR7 soltou um foguete de fora da área e anotou o quarto. João Félix, aos 16 minutos, fez o quinto de calcanhar, após tabelar com Gonçalo Ramos.
CR7 em busca do milésimo gol
Cristiano Ronaldo segue a incessante busca pelo milésimo gol de sua carreira. Com os dois tentos marcados no duelo deste sábado, ele alcançou 942 bolas na rede.
Situação na tabela
Com o resultado, Portugal começa o torneio já na primeira posição do Grupo F, com três pontos. A Armênia, por sua vez, amarga a lanterna.
Próximo jogo de Portugal
- Hungria x Portugal (2ª rodada das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 9 de setembro (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Puskás Arena, em Budapeste
Próximo jogo da Armênia
- Armênia x Irlanda (2ª rodada das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 9 de setembro (terça-feira), às 13h (de Brasília)
- Local: Estádio Republicano da Armênia, em Erevã