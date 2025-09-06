Topo

Com dois de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Armênia em estreia pelas Eliminatórias

06/09/2025 14h52

Portugal estreou com o pé direito nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, a seleção lusitana goleou a Armênia por 5 a 0, em Erevã, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. João Félix (duas vezes) e João Cancelo completaram o placar.

Como foi o jogo?

Os portugueses dominaram a partida do início ao fim. Logo aos nove minutos, João Félix abriu o placar a favor da equipe visitante com um gol de cabeça. Aos 20, Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem após o cruzamento certeiro de Pedro Neto.

Portugal marcou o terceiro aos 31 minutos do primeiro tempo, com João Cancelo. Ele ficou com uma sobra na área e fuzilou para o gol.

Os lusitanos não diminuíram o ritmo após a volta do intervalo. Com menos de um minuto na etapa final, CR7 soltou um foguete de fora da área e anotou o quarto. João Félix, aos 16 minutos, fez o quinto de calcanhar, após tabelar com Gonçalo Ramos.

CR7 em busca do milésimo gol

Cristiano Ronaldo segue a incessante busca pelo milésimo gol de sua carreira. Com os dois tentos marcados no duelo deste sábado, ele alcançou 942 bolas na rede.

Situação na tabela

Com o resultado, Portugal começa o torneio já na primeira posição do Grupo F, com três pontos. A Armênia, por sua vez, amarga a lanterna.

Próximo jogo de Portugal

  • Hungria x Portugal (2ª rodada das Eliminatórias Europeias)

  • Data e horário: 9 de setembro (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

  • Local: Puskás Arena, em Budapeste

Próximo jogo da Armênia

  • Armênia x Irlanda (2ª rodada das Eliminatórias Europeias)

  • Data e horário: 9 de setembro (terça-feira), às 13h (de Brasília)

  • Local: Estádio Republicano da Armênia, em Erevã

