Torcida do Guarani briga com a PM, Ponte faz gol em seguida e vence dérbi
A Ponte Preta levou a melhor no Dérbi 211. Neste sábado, a Macaca venceu o Guarani por 1 a 0, em pleno Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Toró fez o gol decisivo.
Com o resultado, a Ponte lidera o Grupo B, com três pontos. O Bugre está na lanterna, com zero. Brusque e Náutico, que se enfrentam neste domingo, completam a chave. Os dois primeiros sobem para a Série B.
O jogo
Não valeu!
Mesmo jogando fora de casa, a Ponte começou melhor e foi às redes aos 17 minutos. Em cobrança de falta de Élvis, Jeh subiu mais que a defesa e desviou para o gol. O árbitro, contudo, foi chamado para rever o lance no VAR e flagrou impedimento de Wanderson na jogada, anulando o tento.
Confusão
Aos 36 minutos, então, Marcelo de Lima Henrique precisou interromper a partida por conta de uma briga generalizada na arquibancada. Torcedores do Guarani entraram em conflito com a Polícia Militar, que chegou a usar tiros de borracha.
Gol do jogo
A bola voltou a rolar aos 44 e não demorou para sair o gol da Ponte Preta. No primeiro lance após a retomada, Toró recebeu cruzamento rasteiro de Bruno Lopes e contou com a falha do goleiro Dalberson para definir o Dérbi.
No segundo tempo, o Guarani até tentou pressionar, mas a Macaca segurou a vitória fora de casa.
Próximos jogos
- Ponte Preta x Brusque (2ª rodada da Série C)
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 19h (de Brasília)
Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
- Náutico x Guarani (2ª rodada da Série C)
Data e horário: 13 de setembro (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)