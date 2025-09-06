Topo

Torcida do Guarani briga com a PM, Ponte faz gol em seguida e vence dérbi

Torcida do Guarani entra em confronto com a PM durante clássico - Anderson Romao/AGIF
Torcida do Guarani entra em confronto com a PM durante clássico Imagem: Anderson Romao/AGIF

06/09/2025 18h59

A Ponte Preta levou a melhor no Dérbi 211. Neste sábado, a Macaca venceu o Guarani por 1 a 0, em pleno Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Toró fez o gol decisivo.

Com o resultado, a Ponte lidera o Grupo B, com três pontos. O Bugre está na lanterna, com zero. Brusque e Náutico, que se enfrentam neste domingo, completam a chave. Os dois primeiros sobem para a Série B.

O jogo

Não valeu!

Mesmo jogando fora de casa, a Ponte começou melhor e foi às redes aos 17 minutos. Em cobrança de falta de Élvis, Jeh subiu mais que a defesa e desviou para o gol. O árbitro, contudo, foi chamado para rever o lance no VAR e flagrou impedimento de Wanderson na jogada, anulando o tento.

Confusão

Aos 36 minutos, então, Marcelo de Lima Henrique precisou interromper a partida por conta de uma briga generalizada na arquibancada. Torcedores do Guarani entraram em conflito com a Polícia Militar, que chegou a usar tiros de borracha.

Gol do jogo

A bola voltou a rolar aos 44 e não demorou para sair o gol da Ponte Preta. No primeiro lance após a retomada, Toró recebeu cruzamento rasteiro de Bruno Lopes e contou com a falha do goleiro Dalberson para definir o Dérbi.

cicinho - Anderson Romao/AGIF - Anderson Romao/AGIF
Cicinho comemora após marcar para a Ponte Preta em clássico contra o Guarani
Imagem: Anderson Romao/AGIF

No segundo tempo, o Guarani até tentou pressionar, mas a Macaca segurou a vitória fora de casa.

Próximos jogos

  • Ponte Preta x Brusque (2ª rodada da Série C)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 19h (de Brasília)

    Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

  • Náutico x Guarani (2ª rodada da Série C)

    Data e horário: 13 de setembro (sábado), às 17h (de Brasília)

    Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

