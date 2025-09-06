Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada

O Palmeiras realizou um jogo-treino na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, em preparação para a sequência da temporada. A atividade contou com a presença do atacante Bruno Rodrigues, que segue em transição física após duas cirurgias no joelho.

Já os meios-campistas Raphael Veiga (também em transição) e Mauricio, em cronograma individualizado após dores lombares, trabalharam à parte com o Núcleo de Saúde e Performance.

O sábado foi de jogo-treino na Academia de Futebol com vitória do time branco por 3 a 0, gols de Vitor Roque (2) e Benedetti. Leia os detalhes em nosso site! ? https://t.co/OFLVnzc6Fr pic.twitter.com/nWBJh53WrR ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 6, 2025

Como foi o jogo-treino?

O jogo-treino ocorreu entre o próprio grupo e alguns jogadores do sub-20 do Palmeiras. A atividade, dividida em dois tempos de 30 minutos e que contou com arbitragem, terminou com vitória de 3 a 0 do time Branco sobre o Verde.

O primeiro gol do time Branco saiu aos 13 minutos da primeira etapa. Murilo cruzou rasteiro e encontrou o seu parceiro de zaga Benedetti, que mandou para as redes.

No segundo tempo, aos 20 minutos, Vitor Roque aproveitou sobra e marcou o segundo da equipe de uniforme branco. Já no último minuto, o camisa 9 foi lançado ao campo de ataque, tirou Marcelo Lomba da jogada e concluiu para o fundo do gol.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira (8), às 10h (de Brasília), novamente na Academia de Futebol.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)



Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)