Topo

Esporte

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada

06/09/2025 15h26

O Palmeiras realizou um jogo-treino na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, em preparação para a sequência da temporada. A atividade contou com a presença do atacante Bruno Rodrigues, que segue em transição física após duas cirurgias no joelho.

Já os meios-campistas Raphael Veiga (também em transição) e Mauricio, em cronograma individualizado após dores lombares, trabalharam à parte com o Núcleo de Saúde e Performance.

Como foi o jogo-treino?

O jogo-treino ocorreu entre o próprio grupo e alguns jogadores do sub-20 do Palmeiras. A atividade, dividida em dois tempos de 30 minutos e que contou com arbitragem, terminou com vitória de 3 a 0 do time Branco sobre o Verde.

O primeiro gol do time Branco saiu aos 13 minutos da primeira etapa. Murilo cruzou rasteiro e encontrou o seu parceiro de zaga Benedetti, que mandou para as redes.

No segundo tempo, aos 20 minutos, Vitor Roque aproveitou sobra e marcou o segundo da equipe de uniforme branco. Já no último minuto, o camisa 9 foi lançado ao campo de ataque, tirou Marcelo Lomba da jogada e concluiu para o fundo do gol.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira (8), às 10h (de Brasília), novamente na Academia de Futebol.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Rosamaria se orgulha de campanha do Brasil e aponta duelo com o Japão como "nova final"

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

Vitinho comenta semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada