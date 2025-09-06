Topo

Esporte

Com Andreas, Seleção se reapresenta e inicia preparação para visitar a Bolívia

06/09/2025 18h18

A Seleção Brasileira iniciou, neste sábado, a preparação para o duelo com a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O elenco se reapresentou na Granja Comary após ganhar uma folga na sexta-feira.

A principal novidade do treino foi Andreas Pereira. O meio-campista do Palmeiras foi convocado por Carlo Ancelotti para a vaga do lesionado Kaio Jorge e se apresentou nesta manhã.

A atividade desta tarde foi aberta para familiares, convidados e patrocinadores da CBF.

Como foi o treino?

Os jogadores começaram o dia com um aquecimento, com o tradicional bobinho. Na sequência, Ancelotti e sua comissão promoveram um treino de ataque contra defesa. Para finalizar, a Seleção foi divida em duas equipes, que se enfrentaram, sem goleiros.

Vitinho, Marquinhos, Alex, Caio Henrique; Andrey, Jean Lucas, Lucas Paquetá, Estêvão; Richarlison e Samuel Lino formaram um dos times.

O outro tinha Wesley, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andreas Pereira; Martinelli, Raphinha João Pedro, Luiz Henrique.

O elenco brasileiro volta aos treinos neste domingo.

Próximo jogo da Seleção

A Seleção Brasileira se prepara para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Ancelotti enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.

