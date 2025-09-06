Verstappen crava melhor tempo e será pole no GP da Itália; Bortoleto é 7º
Max Verstappen cravou a quinta pole da temporada 2025 e largará em primeiro no GP da Itália, com o tempo de 1m18s79. Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, ficaram com a segunda e terceira posições, respectivamente, enquanto Gabriel Bortoleto será o sétimo do grid.
Max Verstappen não conseguia uma pole desde o GP da Inglaterra. Ele empata com Oscar Piastri em número de pole positions na temporada da F1.
Gabriel Bortoleto fez o oitavo melhor tempo do Q3, mas largará em sétimo por conta da punição a Lewis Hamilton. O piloto britânico perdeu cinco posições no grid de Monza por conta de uma infração de bandeira amarela antes da corrida na Holanda.
A corrida no circuito de Monza começa às 10h de amanhã (de Brasília). É a 16ª etapa da temporada.
Q1
Quinto colocado no TL3, George Russel colocou a Mercedes na primeira colocação do Q1, com diferença de 41 centésimos para Max Verstappen, segundo colocado. Gabriel Bortoleto ficou com o sétimo melhor tempo do qualify.
Eliminados no Q1: Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson
Q2
Max Verstappen foi o grande nome do Q2, colocando mais de um décimo em relação aos demais adversários — Kimi Antonelli foi o segundo. Já Lando Norris passou sufoco, mas garantiu o quarto lugar e a classificação para o Q3 apenas na última volta. Bortoletto voltou a cravar a sétima melhor marca.
Eliminados no Q2: Ocon, Albon, Sainz, Hulkenberg e Bearman
Q3
Oscar Piastri começou o Q3 cravando o melhor tempo do fim de semana, mas Charles Leclerc e Max Verstappen não deixaram barato na primeira volta e passaram à frente. O piloto da Red Bull chegou a perder a ponta na última volta de Norris, mas voltou a baixar seu tempo 'nos acréscimos' do qualify e, de forma emocionante, retomou o primeiro lugar do grid.
Confira o grid final de largada para o GP da Itália
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Lewis Hamilton (Ferrari)
6. George Russel (Mercedes)
7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
8. Gabriel Bortoleto (Sauber)
9. Fernando Alonso (Aston Martin)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11. Oliver Bearman (Hass)
12. Nico Hulkenberg (Sauber)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Alex Albon (Williams)
15. Esteban Ocon (Hass)
16. Isak Hadjar (RB)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Liam Lawson (RB)