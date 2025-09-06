Classificação do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir
O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP da Itália de Fórmula 1, no circuito de Monza, acontece hoje, às 11h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri, da MacLaren, chegou à sétima vitória na corrida passada está a liderança do Mundial de Pilotos com 309 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo lugar, com 275, e tenta se recuperar do abandono após um problema no motor no GP da Holanda.
A McLaren tem grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 584 pontos somados, enquanto a Ferrari, vice-líder, tem 260. A Mercedes aparece em terceiro, com 248.
Classificação GP da Itália de F1
- Data e hora: 6 de setembro, às 11h (de Brasília)
- Local: Circuito de Monza, na Itália (ITA)
- Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)