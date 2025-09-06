Topo

Classificação do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir

Oscar Piastri, da McLaren, lidera GP da Holanda, com Lando Norris em segundo
06/09/2025 09h30

O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP da Itália de Fórmula 1, no circuito de Monza, acontece hoje, às 11h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Oscar Piastri, da MacLaren, chegou à sétima vitória na corrida passada está a liderança do Mundial de Pilotos com 309 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo lugar, com 275, e tenta se recuperar do abandono após um problema no motor no GP da Holanda.

A McLaren tem grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 584 pontos somados, enquanto a Ferrari, vice-líder, tem 260. A Mercedes aparece em terceiro, com 248.

Classificação GP da Itália de F1

  • Data e hora: 6 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Local: Circuito de Monza, na Itália (ITA)
  • Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)

