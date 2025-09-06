Topo

Esporte

Chefe da NFL diz que quer fazer jogos no Rio: 'Continuaremos no Brasil'

Comissário da NFL, Roger Goodell dá entrevista coletiva antes do Super Bowl LIV - Kirby Lee/USA Today Sports
Comissário da NFL, Roger Goodell dá entrevista coletiva antes do Super Bowl LIV Imagem: Kirby Lee/USA Today Sports
do UOL

Colaboração para o UOL

06/09/2025 18h58

Roger Goodell, comissário da NFL, afirmou que a principal liga de futebol americano do mundo não deve sair do Brasil tão cedo, podendo chegar a outras cidades além de São Paulo.

O que aconteceu

Em entrevista ao SporTV, Goodell disse que a NFL tem interesse em fazer jogos no Rio de Janeiro. O comissário ainda disse que o país continuará recebendo jogos da liga por 'muito tempo'.

Relacionadas

Mahomes e noivo de Taylor são anulados, e Chargers vencem Chiefs no Brasil

Taylor Swift não veio ao Brasil pelo curto tempo e segurança, diz site

Presidente do Corinthians presenteia donos de Chiefs e Charges, da NFL

Para Goodell a partida de abertura da NFL no Brasil tem sido um grande sucesso. O dirigente norte-americano ressaltou a presença de torcedores de todo o mundo na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizada ontem, na Neo Química Arena.

A vitória dos Chargers por 27 a 21 foi o segundo jogo em São Paulo. No ano passado, a cidade recebeu Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, também pela abertura da temporada.

Encontrei com torcedores de todas as partes do mundo aqui. É ótimo para eles poderem vir ao Brasil, a São Paulo, e vivenciar todas as coisas boas desta comunidade.

Temos muita demanda por esses jogos, então esta comunidade merece. Tivemos grande sucesso no ano passado e continuaremos aqui por muito tempo

Obviamente, o Rio de Janeiro é um lugar onde temos interesse de jogar em algum momento. Nunca vamos abandonar o Brasil, continuaremos jogando aqui.
Roger Goodell, em entrevista ao SporTV

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Aos 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo soma bons números por Portugal em 2025; confira

Com confusão na torcida, Ponte Preta bate Guarani na abertura da 2ª fase da Série C

Sabalenka confirma favoritismo, se vinga de Anisimova e defende título do US Open

Chefe da NFL diz que quer fazer jogos no Rio: 'Continuaremos no Brasil'

Sabalenka faz final sólida, supera Anisimova e conquista o bi no US Open

Athletico-PR vence jogo polêmico contra o Botafogo-SP e reacende sonho do acesso

Ruffy sofre com estratégia de Saint-Denis e perde a primeira no UFC

Com Andreas, Seleção se reapresenta e inicia preparação para visitar a Bolívia

Com um a menos, Athletico-PR vence o Botafogo-SP no fim e cola no G4 da Série B

UFC Paris: Algoz de Magomed Ankalaev é nocauteado e anuncia aposentadoria

São Paulo vence nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelo Paulistão