Chefe da NFL diz que quer fazer jogos no Rio: 'Continuaremos no Brasil'

Roger Goodell, comissário da NFL, afirmou que a principal liga de futebol americano do mundo não deve sair do Brasil tão cedo, podendo chegar a outras cidades além de São Paulo.

O que aconteceu

Em entrevista ao SporTV, Goodell disse que a NFL tem interesse em fazer jogos no Rio de Janeiro. O comissário ainda disse que o país continuará recebendo jogos da liga por 'muito tempo'.

Para Goodell a partida de abertura da NFL no Brasil tem sido um grande sucesso. O dirigente norte-americano ressaltou a presença de torcedores de todo o mundo na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizada ontem, na Neo Química Arena.

A vitória dos Chargers por 27 a 21 foi o segundo jogo em São Paulo. No ano passado, a cidade recebeu Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, também pela abertura da temporada.

Encontrei com torcedores de todas as partes do mundo aqui. É ótimo para eles poderem vir ao Brasil, a São Paulo, e vivenciar todas as coisas boas desta comunidade.

Temos muita demanda por esses jogos, então esta comunidade merece. Tivemos grande sucesso no ano passado e continuaremos aqui por muito tempo