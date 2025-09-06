Ex-presidente da CBTM tem procuração que dá acesso aos cofres da entidade

Ex-presidente e atual assessor especial da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Alaor Azevedo tem uma procuração que lhe dá poderes no que diz respeito às questões financeiras da entidade.

O documento foi firmado em 24 de janeiro deste ano, dois dias após a posse da atual diretoria, e encontra-se no 13º Ofício de Notas da Comarca da Capital, em Botafogo, bairro no Rio de Janeiro onde fica a sede da confederação.

A procuração é assinada pelo presidente Vilmar Schindler e pelo vice André Silva, e tem validade até 23/1/2030. O atual mandato de Vilmar vai até dezembro de 2028. A CBTM não respondeu o motivo para o longo prazo de validade do documento.

De acordo com a documentação, Alaor tem "poderes para representar a firma em quaisquer bancos e instituições financeiras", "podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e cadernetas de poupança, inclusive as já existentes". Entre os diversos pontos citados, ele também pode "efetuar depósitos e retiradas", "contrair empréstimos, contratar convênios e serviços".

Enfim, praticando, requerendo, alegando e assinando tudo mais que se tornar necessário ao inteiro e cabal desempenho do presente mandato, enfim praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Trecho da procuração

Procuração da CBTM em favor de Alaor Azevedo, assessor especial Imagem: Reprodução

Alaor Azevedo foi presidente da CBTM entre 1995 e 2024 de maneira ininterrupta. Após a mudança de diretoria, passou a ocupar o cargo de "assessor especial". O documento também está em favor de Danielle Coelho Schroeder, gerente administrativa e financeira da entidade.

O UOL questionou a confederação quando foi criado o cargo de "assessor especial", quais as atribuições e quais os motivos do atual ocupante ser um dos outorgados da procuração. A confederação apontou que o cargo foi criado em 2023. Em busca no site da entidade pelo termo, a primeira menção acontece em "CBTM discute legado esportivo e promoção da saúde em encontro na ACRJ", matéria publicada em 12/3/2025.

"A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) informa que o cargo de assessor especial, que não é estatutário, foi criado em janeiro de 2023, quando da última remodelação do organograma da entidade. Entre suas atribuições estão o apoio às funções técnicas e de desenvolvimento da entidade nos seus aspectos estratégicos, suporte à diretoria esportiva e ao CEO e assessoria e gerenciamento de contratos, convênios e projetos da entidade, entre outros", disse a confederação, em nota que pode ser lida na íntegra ao fim deste texto.

A CBTM apontou ainda que a "procuração não retira, em hipótese alguma, os poderes do presidente e vice-presidente, que continuam podendo exercê-los a qualquer tempo".

Mandato esportivo e a Lei Pelé

Alaor deixou a presidência da confederação em meio a exigências após mudanças na Lei Pelé, que passou a instituir limites às reeleições de dirigentes esportivos. O artigo 18-A aponta que "as entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto somente poderão receber recursos da administração pública federal direta e indireta caso: I - seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única recondução".

O não cumprimento desta prerrogativa pode ter consequências às entidades em relação a repasses de recursos públicos, como, por exemplo, verbas das loterias federais — através da Lei Agnelo Piva.

O UOL conversou com três advogados da área esportiva sobre o documento ao qual a reportagem teve acesso.

"Deve-se analisar se a procuração em questão restringe ex-presidente a outorga somente para atos financeiros específicos, como assinatura de cheques, movimentação de contas ou pagamento de obrigações trabalhistas e fiscais, o que não parece, a princípio, tratar-se de funções tipicamente executivas, mas de um mandato operacional. Nesse caso, a lei não impede ex-dirigentes de exercerem funções técnicas ou administrativas. O grande imbróglio, na situação em questão, reside no fato de que, nas entidades desportivas, finanças e gestão se confundem, uma vez que quem assina contratos e movimenta recursos muitas vezes acaba influindo também nas decisões políticas. Por isso, mesmo que a medida seja defensável juridicamente se bem delimitada, o risco de ser interpretada como burla permanece", avaliou Ana Mizutori, mestre em Direito Desportivo pela PUC/SP, especialista em Direito Desportivo pelo CERS e e colunista do "Lei em Campo".

"Trata-se de uma discussão sensível, pois a procuração é outorgada pelo atual presidente para o anterior com amplos poderes e com validade longa, no caso até 2030, o que foge da normalidade. Por causa disso, existe uma discussão sobre se o documento poderia representar uma espécie de simulação para que o ex-presidente, na prática, acabasse exercendo um novo mandato, contrariando os estatutos da Confederação. A nosso ver, embora a procuração confira poderes extensos, mas relativos a pagamentos, obrigações e movimentações bancárias em geral, não estão ali compreendidos todos os poderes típicos da presidência da entidade. Isto faz com que, do ponto de vista da governança ou aparência de moralidade, talvez o documento não devesse subsistir, mas sob o viés da legalidade não haveria mácula. Em caso de eventual questionamento judicial, apurações mais aprofundadas poderiam levar a posicionamento diverso", aponta Carlos Henrique Ramos, especialista em Direito Desportivo, professor de Direito Processual Civil e Direito Desportivo no IBMEC-RJ e colunista do "Lei em Campo".

"Embora não seja formalmente proibido, chama muita atenção o fato de um dirigente, que permaneceu quase 30 anos à frente da CBTM, receber procuração com amplos poderes para movimentar as contas da entidade, dias depois de deixar o cargo. Além de não ser algo usual, até porque se trata de um médico, sem aparente experiência na área financeira, a amplitude dos poderes outorgados e o longo prazo (até 2030) pode levantar duvidas se a procuração não esta sendo usada para burlar a proibição legal, conferindo ao ex-presidente, proibido de estar na gestão da entidade, atribuições que desvirtuam o espirito da norma. Afinal, a possibilidade de efetuar pagamentos e retiradas de recursos, pode muito bem ser entendida como uma forma de preservação, pelo menos em parte, do poder de decidir sobre as finanças da confederação. Tal fato poderia, inclusive, levar a uma investigação do Ministério do Esporte ou do próprio TCU, justamente para verificar se não está havendo infração à lei, com risco de suspensão de repasses públicos para a entidade", avaliou Carlos Ambiel, doutor em Direito pela USP e professor de Direito Desportivo da Faap-SP.

Na visão da CBTM, a procuração em favor de Alaor, porém, "respeita integralmente os dispositivos previstos no artigo 18-A da Lei Pelé, visto que o cargo não é estatutário, como já supracitado, e não prevê qualquer possibilidade de que seu ocupante seja alçado aos cargos de presidente ou vice - qualquer seja a forma ou razão".

Condenação no TCU

Em junho, Alaor Azevedo e CBTM foram condenados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) à devolução de R$ 6.210.466,50 aos cofres públicos "pela não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do convênio 778.138/2012, cujo objeto era a 'participação em Competições Internacionais e Treinamentos de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa visando à classificação nos Jogos Olímpicos Rio-2016'."

Em nota enviada à época, CBTM e Alaor disseram que "a referida decisão, que não transitou em julgado, omitiu-se em relação a diversos argumentos e provas documentais apresentadas pela CBTM no processo que comprovam o regular emprego dos recursos públicos nos projetos relacionados ao ciclo olímpico Rio-2016, cujas contas estão sendo analisadas, como determina a legislação. A CBTM recorreu da decisão e aguarda os desdobramentos pertinentes".

Nota da CBTM

"A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) informa que o cargo de assessor especial, que não é estatutário, foi criado em janeiro de 2023, quando da última remodelação do organograma da entidade. Entre suas atribuições estão o apoio às funções técnicas e de desenvolvimento da entidade nos seus aspectos estratégicos, suporte à diretoria esportiva e ao CEO e assessoria e gerenciamento de contratos, convênios e projetos da entidade, entre outros.

A procuração não retira, em hipótese alguma, os poderes do presidente e vice-presidente, que continuam podendo exercê-los a qualquer tempo.

O instrumento respeita integralmente os dispositivos previstos no artigo 18-A da Lei Pelé, visto que o cargo não é estatutário, como já supracitado, e não prevê qualquer possibilidade de que seu ocupante seja alçado aos cargos de presidente ou vice - qualquer seja a forma ou razão.

Cabe ressaltar, ainda, que o assessor especial não é o único a possuir procuração atualmente - a Gerência Geral de Administração e Finanças também detém o instrumento, em procedimento adotado há anos pela CBTM e com caráter meramente prático. Explica-se: como a sede da entidade e as agências bancárias estão no Rio de Janeiro, a procuração facilita a gestão administrativa e financeira do dia a dia, sem que sejam necessários deslocamentos constantes do presidente e do vice-presidente, que residem em outros estados e podem estar ausentes por motivos de viagens ou outros compromissos".