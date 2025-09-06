Cazé TV 'goleia' GE TV em primeiro duelo direto no YouTube com NFL em São Paulo

A era das transmissões esportivas gratuitas se mostra cada vez mais forte. Um dia após a estreia da GE TV, o novo produto do Grupo Globo teve o primeiro "desafio direto" contra a referência do mercado até então, a CazéTV. Ambas transmitiram a partida da NFL em São Paulo, vencida pelos Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs.

A CazéTV fez valer o fato de já estar a quase três anos como principal canal de jogos no YouTube e registrou, até o começo deste sábado, 9,3 milhões de visualizações na partida, contra 1,3 milhões da GE TV.

O número considera os acessos às transmissões mesmo após o "ao vivo" ser encerrado. No caso da GE TV, há ainda a ser contabilizada a quantidade de conexões via TikTok, o site do ge e a Samsung TV.

Com transmissões gratuitas desde a Copa do Mundo de 2022, a CazéTV acumula 22,2 milhões de inscritos no YouTube. Mesmo que a GE TV tenha "herdado" o canal do ge, o número de inscritos é menor. São 6,95 milhões.

Neste domingo, o novo canal da Globo volta a transmitir a NFL, com New York Giants contra Washington Commanders. Na sexta, Everaldo Marques, uma das vozes do futebol americano no Brasil, ainda na ESPN, voltou a narrar o esporte. A Globo contratou, ainda, o comentarista Antony Curti.

Desde a estreia da GE TV, as cutucadas entre as concorrentes no streaming foram "liberadas". Logo na apresentação, a Globo colocou Regina Casé para narrar um teaser, em que aparecia a camisa da seleção com o nome "Regina GE".

No dia seguinte, a CazéTV reagiu, brincando com o fato de que o anúncio transmissão da GE TV aparecia como propaganda antes dos vídeos do seu canal. "Faça como a mamãe! Ontem teve o esquenta com Regina. Cazé de verdade é hoje na NFL!", escreveu nas redes sociais.

Em breve, a Libertadores terá um novo pacote para transmissão gratuita online. CazéTV e GE TV farão, então, mais uma disputa direta. Desta vez, pelos direitos de transmissão.