Caio Souza e Sophia Weisberg conquistam ouro no individual geral no Campeonato Brasileiro de ginástica artística
Neste sábado, Caio Souza mais uma vez conquistou a medalha de ouro no individual geral no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, disputado em Recife. No feminino, o título ficou com Sophia Weisberg, do Pinheiros.
O atleta do Minas Tênis Clube somou 80.950 pontos nos seis aparelhos. Vitaliy Guimarães, também da agremiação de Belo Horizonte, obteve o bronze (77.850). Entre eles ficou o vice-campeão, Yuri Guimarães (78.450), que representa a Agith, de São Caetano do Sul.
O Minas Tênis Clube ainda conquistou o título por equipes no masculino, ao somar 233.450 pontos. Além dos dois medalhistas no individual geral, também representaram o MTC os ginastas João Silva, Gustavo Pereira, Gabriel Barbosa e Lucas Bitencourt.
A prata ficou com o Esporte Clube Pinheiros (232.700), representado por Patrick Correa, Diogo Paes, João Perdigão, Leonardo Souza, Erick Domingues e Diogo Rodrigues. O bronze ficou com a Agith, de Yuri. Seus companheiros de equipe foram Johnny Oshiro, Murilo Pontedura, Felipe Bono, Bernardo Santos e Tomás Florêncio (231.700).
Sophia Weisberg vence no feminino
Na Ginástica Artística Feminina, o ouro no individual geral ficou com Sophia Weisberg, do Pinheiros (51.231). Isabel Ramos e Julia Coutinho, que somaram 50.399 e 50.133, respectivamente, conquistaram prata e bronze. Ambas defendem o Clube de Regatas Flamengo.
O clube da Gávea, aliás, conquistou o primeiro lugar na competição por equipes, ao somar 153.831 pontos. Além de Isabel e Julia, também competiram as ginastas Gabriela Vieira, Maria Eduarda Pinto, Lorrane Oliveira e Flavia Saraiva.
O Pinheiros conquistou a prata (152.161). Representaram o clube paulista as atletas Gabriela Barbosa, Julia Silva, Sophia Santos, Brenda Faria e Julia Soares, além de Sophia. O Sesi, também de São Paulo, ficou com o bronze (146.096). Rebeca Procópio, Thais Santos, Giulia Nascimento, Beatriz Lima, Heloysa Silva e Hadassa Martins foram inscritas pela equipe.
Finais por aparelhos
Neste domingo, a partir das 13h30 (horário de Brasília), serão disputadas as finais por aparelhos. Os finalistas serão os seguintes:
SOLO:
- Yuri Guimarães - Agith - 13.40
- Vitaliy Guimarães - Minas - 13.250
- João Perdigão - Pinheiros - 12.950
- José Olímpio - Grêmio Náutico União - 12.900
- Rogério Borges - Adeco - 12.900
- Patrick Correa - Pinheiros - 12.800
- Lucas Bitencourt - Minas - 12.650
- Luis Porto - Grêmio Náutico União - 12.500
CAVALO COM ALÇAS:
- Diogo Rodrigues - Pinheiros - 13.650
- Vitaliy Guimarães - Minas - 13.450
- Murilo Pontedura - Agith - 13.100
- Pedro Silvestre - Adeco - 13.000
- Caio Souza - Minas - 12.800
- Tomás Florêncio - Agith - 12.800
- Rogério Borges - Adeco - 12.450
- Diogo Paes - Pinheiros - 12.300
ARGOLAS:
- Caio Souza - Minas - 14.200
- Juliano Oliva - Grêmio Náutico União - 13.350
- Gustavo Pereira - Minas - 13.300
- João Perdigão - Pinheiros - 12.950
- Johnny Oshiro - Agith - 12.700
- Leonardo Souza - Pinheiros - 12.550
- Felipe Bono - Agith - 12.500
- Pedro Silvestre - Adeco - 12.100
SALTO:
- Yuri Guimarães - Agith - 14.075
- Tomás Florêncio - Agith - 13.875
- Luis Porto - GNU - 13.850
- Pedro Silvestre - Adeco - 13.550
- Juliano Oliva - GNU - 13.525
- João Perdigão - Esporte Clube Pinheiros - 13.475
- João Silva - Sogipa - 13.450
- Fernando Cantuária - Setor Leste - 12.425
PARALELAS:
- Caio Souza - MTC - 13.800
- Yuri Guimarães - Agith - 13.350
- Luis Porto - GNU - 13.150
- Johnny Oshiro - Agith - 13.100
- Pedro Silvestre - Adeco - 13.000
- Diogo Paes - ECP - 13.000
- Diogo Rodrigues - ECP - 12.900
BARRA FIXA:
- Caio Souza - MTC - 13.900
- Patrick Correa - ECP - 13.850
- Arthur Nory - ECP - 13.800
- Murilo Pontedura - Agith - 13.200
- Yuri Guimarães - Agith - 13.100
- Rogério Borges - Adeco - 13.000
- Vitaliy Guimarães - MTC - 12.850
- Kayke Santos - Sogipa - 12.550
SALTO:
- Sophia Weisberg - ECP - 13.633
- Clara Stecca - GNU - 12.999
- Luiza Aberl - GNU - 12.599
- Rebeca Procópio - SESI - 12.483
- Carolyne Pedro - CEGIN - 12.383
- Maria Alice Schmitz - ADIEE - 12.366
- Bárbara Wiggers - ADIEE - 12.366
- Maria Eduarda Ribeiro - Jurerê - 11.833
ASSIMÉTRICAS:
- Lorrane Oliveira - Clube de Regatas Flamengo - 13.000
- Ana Luisa Lima - MTC - 12.566
- Gabriela Barbosa - ECP - 12.400
- Isabel Ramos - CRF - 12.366
- Carolyne Pedro - CEGIN - 12.266
- Julia Silva - ECP - 12.166
- Andreza Lima - GNU - 11.900
- Beatriz Lima - SESI - 11.633
TRAVE:
- Flavia Saraiva - CRF - 13.933
- Thais Santos - SESI - 13.433
- Julia Soares - ECP - 13.033
- Ana Paula Delgado - CRF - 12.933
- Sophia Weisberg - ECP - 12.666
- Rebeca Procópio - SESI - 12.566
- Carolyne Pedro - CEGIN - 12.233
- Maria Heloisa Moreno - GNU - 12.133
SOLO (feminino):
- Julia Coutinho - CRF - 13.500
- Julia Soares - ECP - 13.166
- Gabriela Vieira - CRF - 12.900
- Carolyne Pedro - CEGIN - 12.833
- Francine Oliveira - GNU - 12.633
- Sophia Weisberg - ECP - 12.633
- Rebeca Procópio - SESI - 12.600
- Clara Stecca - GNU - 12.533