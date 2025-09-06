Topo

Caio Souza e Sophia Weisberg conquistam ouro no individual geral no Campeonato Brasileiro de ginástica artística

06/09/2025 23h09

Neste sábado, Caio Souza mais uma vez conquistou a medalha de ouro no individual geral no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, disputado em Recife. No feminino, o título ficou com Sophia Weisberg, do Pinheiros.

O atleta do Minas Tênis Clube somou 80.950 pontos nos seis aparelhos. Vitaliy Guimarães, também da agremiação de Belo Horizonte, obteve o bronze (77.850). Entre eles ficou o vice-campeão, Yuri Guimarães (78.450), que representa a Agith, de São Caetano do Sul.

O Minas Tênis Clube ainda conquistou o título por equipes no masculino, ao somar 233.450 pontos. Além dos dois medalhistas no individual geral, também representaram o MTC os ginastas João Silva, Gustavo Pereira, Gabriel Barbosa e Lucas Bitencourt.

A prata ficou com o Esporte Clube Pinheiros (232.700), representado por Patrick Correa, Diogo Paes, João Perdigão, Leonardo Souza, Erick Domingues e Diogo Rodrigues. O bronze ficou com a Agith, de Yuri. Seus companheiros de equipe foram Johnny Oshiro, Murilo Pontedura, Felipe Bono, Bernardo Santos e Tomás Florêncio (231.700).

Sophia Weisberg vence no feminino

Na Ginástica Artística Feminina, o ouro no individual geral ficou com Sophia Weisberg, do Pinheiros (51.231). Isabel Ramos e Julia Coutinho, que somaram 50.399 e 50.133, respectivamente, conquistaram prata e bronze. Ambas defendem o Clube de Regatas Flamengo.

O clube da Gávea, aliás, conquistou o primeiro lugar na competição por equipes, ao somar 153.831 pontos. Além de Isabel e Julia, também competiram as ginastas Gabriela Vieira, Maria Eduarda Pinto, Lorrane Oliveira e Flavia Saraiva.

O Pinheiros conquistou a prata (152.161). Representaram o clube paulista as atletas Gabriela Barbosa, Julia Silva, Sophia Santos, Brenda Faria e Julia Soares, além de Sophia. O Sesi, também de São Paulo, ficou com o bronze (146.096). Rebeca Procópio, Thais Santos, Giulia Nascimento, Beatriz Lima, Heloysa Silva e Hadassa Martins foram inscritas pela equipe.

Finais por aparelhos

Neste domingo, a partir das 13h30 (horário de Brasília), serão disputadas as finais por aparelhos. Os finalistas serão os seguintes:

SOLO:

  • Yuri Guimarães - Agith - 13.40

  • Vitaliy Guimarães - Minas - 13.250

  • João Perdigão - Pinheiros - 12.950

  • José Olímpio - Grêmio Náutico União - 12.900

  • Rogério Borges - Adeco - 12.900

  • Patrick Correa - Pinheiros - 12.800

  • Lucas Bitencourt - Minas - 12.650

  • Luis Porto - Grêmio Náutico União - 12.500

CAVALO COM ALÇAS:

  • Diogo Rodrigues - Pinheiros - 13.650

  • Vitaliy Guimarães - Minas - 13.450

  • Murilo Pontedura - Agith - 13.100

  • Pedro Silvestre - Adeco - 13.000

  • Caio Souza - Minas - 12.800

  • Tomás Florêncio - Agith - 12.800

  • Rogério Borges - Adeco - 12.450

  • Diogo Paes - Pinheiros - 12.300

ARGOLAS:

  • Caio Souza - Minas - 14.200

  • Juliano Oliva - Grêmio Náutico União - 13.350

  • Gustavo Pereira - Minas - 13.300

  • João Perdigão - Pinheiros - 12.950

  • Johnny Oshiro - Agith - 12.700

  • Leonardo Souza - Pinheiros - 12.550

  • Felipe Bono - Agith - 12.500

  • Pedro Silvestre - Adeco - 12.100

SALTO:

  • Yuri Guimarães - Agith - 14.075

  • Tomás Florêncio - Agith - 13.875

  • Luis Porto - GNU - 13.850

  • Pedro Silvestre - Adeco - 13.550

  • Juliano Oliva - GNU - 13.525

  • João Perdigão - Esporte Clube Pinheiros - 13.475

  • João Silva - Sogipa - 13.450

  • Fernando Cantuária - Setor Leste - 12.425

PARALELAS:

  • Caio Souza - MTC - 13.800

  • Yuri Guimarães - Agith - 13.350

  • Luis Porto - GNU - 13.150

  • Johnny Oshiro - Agith - 13.100

  • Pedro Silvestre - Adeco - 13.000

  • Diogo Paes - ECP - 13.000

  • Diogo Rodrigues - ECP - 12.900

BARRA FIXA:

  • Caio Souza - MTC - 13.900

  • Patrick Correa - ECP - 13.850

  • Arthur Nory - ECP - 13.800

  • Murilo Pontedura - Agith - 13.200

  • Yuri Guimarães - Agith - 13.100

  • Rogério Borges - Adeco - 13.000

  • Vitaliy Guimarães - MTC - 12.850

  • Kayke Santos - Sogipa - 12.550

SALTO:

  • Sophia Weisberg - ECP - 13.633

  • Clara Stecca - GNU - 12.999

  • Luiza Aberl - GNU - 12.599

  • Rebeca Procópio - SESI - 12.483

  • Carolyne Pedro - CEGIN - 12.383

  • Maria Alice Schmitz - ADIEE - 12.366

  • Bárbara Wiggers - ADIEE - 12.366

  • Maria Eduarda Ribeiro - Jurerê - 11.833

ASSIMÉTRICAS:

  • Lorrane Oliveira - Clube de Regatas Flamengo - 13.000

  • Ana Luisa Lima - MTC - 12.566

  • Gabriela Barbosa - ECP - 12.400

  • Isabel Ramos - CRF - 12.366

  • Carolyne Pedro - CEGIN - 12.266

  • Julia Silva - ECP - 12.166

  • Andreza Lima - GNU - 11.900

  • Beatriz Lima - SESI - 11.633

TRAVE:

  • Flavia Saraiva - CRF - 13.933

  • Thais Santos - SESI - 13.433

  • Julia Soares - ECP - 13.033

  • Ana Paula Delgado - CRF - 12.933

  • Sophia Weisberg - ECP - 12.666

  • Rebeca Procópio - SESI - 12.566

  • Carolyne Pedro - CEGIN - 12.233

  • Maria Heloisa Moreno - GNU - 12.133

SOLO (feminino):

  • Julia Coutinho - CRF - 13.500

  • Julia Soares - ECP - 13.166

  • Gabriela Vieira - CRF - 12.900

  • Carolyne Pedro - CEGIN - 12.833

  • Francine Oliveira - GNU - 12.633

  • Sophia Weisberg - ECP - 12.633

  • Rebeca Procópio - SESI - 12.600

  • Clara Stecca - GNU - 12.533

