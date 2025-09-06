Brilho de Rigoni com Crespo em mata-matas pode ser trunfo para o São Paulo

De volta ao São Paulo, Emiliano Rigoni reencontra um cenário em que já brilhou no passado: os jogos de mata-mata sob o comando de Hernán Crespo. Em sua primeira passagem pelo clube, entre 2021 e 2022, o atacante argentino foi decisivo na Copa do Brasil e na Libertadores, tornando-se peça-chave em momentos de maior pressão.

Dos 11 gols marcados com Crespo, sete foram em torneios de mata-mata e apenas quatro no Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, mesmo com apenas cinco partidas disputadas ? já que chegou ao clube no meio da temporada ?, Rigoni anotou cinco gols e ainda deu uma assistência.

O desempenho o levou à vice-artilharia do torneio, atrás apenas de Hulk, do Atlético-MG, que terminou campeão e disputou dez jogos, o dobro do argentino.

Na Libertadores, o momento mais marcante de Rigoni ocorreu nas oitavas de final, contra o Racing. Após empate em 1 a 1 no Morumbis, o Tricolor foi até a Argentina e venceu por 3 a 1, com dois gols do camisa 77, garantindo a classificação para as quartas de final.

Agora, em sua nova passagem, Rigoni chega novamente em um momento decisivo. O São Paulo enfrentará a LDU, de Quito, pelas quartas de final da Libertadores, e vê no histórico do argentino em mata-matas um trunfo importante. Além disso, o elenco sofre com baixas no ataque, o que aumenta a expectativa para que o atacante assuma protagonismo logo nos primeiros compromissos.

Com Crespo no comando e Rigoni novamente no Morumbi, o Tricolor espera reviver capítulos de destaque em torneios eliminatórios e contar com a estrela do argentino para seguir sonhando com o tetracampeonato da Libertadores.