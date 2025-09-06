Botafogo-SP e Athletico-PR tentam manter boa fase em jogo único do sábado pela Série B

O estádio Santa Cruz/Arena Nicnet será palco de um duelo de times que chegam em período de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. A partir das 16h, Botafogo-SP e Athletico-PR se enfrentam em partida válida pela 25ª rodada da competição nacional.

Com 33 pontos, o time paranaense começa a rodada na 11ª colocação e busca seguir vencendo para passar a brigar na parte de cima da tabela. Também em boa fase, deixando os últimos lugares, os paulistas ainda brigam na parte de baixo e chegam com 28 pontos, em 16°, com três de vantagem para o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento. No total de confronto, os dois times se encontraram em nove oportunidades, com três vitórias do Athletico e seis do Botafogo-SP, inclusive a última no primeiro turno, por 4 a 1, em Curitiba. Em Ribeirão Preto, aconteceram cinco triunfos do time da casa e um do visitante.

Buscando manter a larga vantagem diante do adversário paranaense em seus domínios, o Botafogo também quer continuar em bom momento. Após se livrar da zona de rebaixamento, o time paulista chega com uma sequência de um empate (1 a 1 com o Remo) e duas vitórias consecutivas, sobre Vila Nova (2 a 0) e Goiás (3 a 2).

Para a partida, o técnico Allan Aal deve manter a mesma base do time que superou por 3 a 2 o líder Goiás, mas poderá contar com o retorno do lateral-direito Wallison, que cumpriu suspensão em Goiânia, e Jhony Douglas, anunciado recentemente pelo clube. Os zagueiros Ericson e Alisson Cassiano, e o atacante Léo Gamalho, todos no departamento médico, estão fora.

A fase recente é bem parecida no lado do Athletico. Antes ameaçado pelo pelotão de baixo, o time de Curitiba também não perde há três jogos, com o mesmo retrospecto: empate por 1 a 1 com o Cuiabá, e vitórias consecutivas sobre CRB (1 a 0) e Novorizontino (2 a 1).

Quanto à escalação, Odair Hellmann também deve manter a mesma base e vive a expectativa do retorno do lateral Esquivel. A outra dúvida é entre os volantes Felipinho e Diogo Riquelme, que disputam novamente a vaga na equipe titular. O Athletico segue com os desfalques de Léo, Raul e Isaac, no departamento médico.

Esta rodada ainda prevê três jogos na segunda-feira.