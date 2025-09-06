Borralho revela ídolo e provoca algoz de Adesanya: 'Acabou a brincadeira'

Em busca de "passar sua mensagem", o invicto Caio Borralho vai enfrentar o francês Nassourdine Imavov pelo UFC Paris neste sábado, em luta que pode colocar o brasileiro na busca pelo sonho do cinturão. Conhecido como "The Natural", Caio falou sobre o embate, revelou seu ídolo no esporte e mandou recado ao rival. O francês vem de uma vitória sobre Israel Adesanya.

Tática contra Imavov e recado ao rival

Sobre o duelo deste sábado, Caio classificou como o "mais importante de sua vida". O brasileiro disse ainda que ignorou o fator invencibilidade conquistado até então, durante a preparação, e busca colocar pressão o máximo possível no embate para irritar o francês.

Eu estou tratando essa luta como a mais importante da minha carreira. É como se eu esquecesse todas as outras lutas que eu tenho, todas as vitórias, todo esse tempo invicto. Todos os meus aspectos como atleta melhoraram muito, seja fisicamente, mentalmente, meu gás e tecnicamente. De todos os jeitos, eu sinto que sou um atleta muito melhor do que há um ano. Caio Borralho, ao UOL

Aos 32 anos, possui sete confrontos disputados pelo UFC, todos eles marcados por vitórias. Muradov, Petrosyan, Omargadzhiev, Magomedov, Oleksiejczuk (submissão), Cannonier e Paul Craig (nocaute) foram as vítimas do brasileiro, entre 2022 e 2024.

Imavov vem de vitória sobre um Adesanya que já não é o mesmo de anos atrás, disse o brasileiro. O maranhense exaltou o rival pela conquista, mas afirmou que foi através de um erro do adversário que o francês saiu vencedor do confronto.

Era uma luta que o Adesanya estava controlando no primeiro round, ganhou o primeiro round, trabalhou bem os golpes de chute e distância e fintas e o Imavov foi feliz, achou um bom bote ali no segundo round e acabou vencendo. Claro, não podemos tirar o crédito do Imahov de ser um grande atleta, de ter conseguido esse feito, mas a gente também tem que entender que tipo de adversário ele estava enfrentando.

O atleta rebateu vídeo publicado pelo francês nas redes sociais. O post trouxe o ex-jogador de futebol Claude Makélélé, que "passou o bastão" ao compatriota para a França vencer o Brasil, dessa vez, no UFC, assim como na Copa do Mundo de 1998, edição rememorada no vídeo.

Para mim acabou o trash talk, acabou a brincadeira, eu tô aqui na tua cidade e eu vim buscar o que é meu, então se prepara. O octógono fechado vai ser só nós dois, não vai ter futebol, não vai ter ninguém para salvar ninguém e a gente vai ver quem é o melhor. Então se prepara, que eu tô muito pronto.

Caio Borralho x Nassourdine Imavov será o card principal deste sábado, com início do evento às 16h (de Brasília) - o confronto deve acontecer próximo das 18h, após a realização das outras cinco lutas do horário.

Referência no UFC, pressão e ex-torcedor

O lutador citou Conor McGregor como uma de suas referências, mas disse que Minotauro foi quem realmente o inspirou. Caio explicou a relação que tem hoje ao lado do veterano dos ringues e o classificou como um "irmão".

Meu ídolo mesmo, que realmente me inspirou, foi o Minotauro. Um cara que mostrava resiliência dentro do octógono, que mostrava que mesmo quando tudo dava errado, ainda tinha esperança de fazer dar certo, olhava a luz no fim do túnel e ia. É um dos meus maiores ídolos e hoje eu tenho o prazer de ter ele como irmão, como amigo bem próximo.

Apesar de pouco mais de dois anos no UFC, Caio Borralho afirmou ainda ter conseguido "ressignificar a pressão" dos embates. O lutador disse que vê como privilégio ser exigido e citou sua segunda luta na competição como a que mais sentiu receio na carreira.

Minha segunda luta no UFC, contra o Petrosyan, foi uma que eu acabei pensando demais, fugindo do presente. Antes de entrar (no octógono), eu dei meio que uma panicada. Eu só consegui imaginar ele me nocauteando. Por um lado, horrível passar por isso mentalmente. Por outro lado, depois que acabou tudo foi muito bom, porque mesmo assim consegui performar. Vi que até nos meus piores dias dentro do vestiário, eu consigo vencer uma luta contra o adversário duro.

Na ocasião, o atual nº 7 do ranking dos pesos médios venceu por decisão unânime após o fim do terceiro round, com menos golpes aplicados, mas forte na luta agarrada e utilizando quedas para derrotar Petrosyan.

Além de lutador, Caio conta que joga videogames, tenta assistir animes quando possível e já chegou a acompanhar futebol anos atrás. "Eu torcia para o São Paulo. Mas é engraçado, porque hoje em dia eu não sei nem o nome do goleiro", brincou.

'Impossível perder. Eu já venci'

O competidor falou sobre conversa com sua equipe, sobre não poder perder no UFC por já ser um vencedor. Caio completou também dizendo que não quer ser um campeão qualquer, e sim uma mensagem para o público.