Bolinha estreia com bela atuação e vitória sobre americano no Mundial de Boxe em Liverpool

Luiz Gabriel Oliveira estreou com uma grande vitória no Mundial de Boxe, em Liverpool, na Inglaterra, neste sábado, ao superar o norte-americano Ramon Ordonez em decisão unânime dos jurados. Desta forma, o brasileiro garantiu vaga nas oitavas de final.

A superioridade de Bolinha pôde ser contestada na pontuação dos cinco jurados. Das 15 pontuações apresentadas, o brasileiro só não venceu o segundo round para o jurado inglês. Nas demais observações dos jurados irlandês, canadense, egípcio e costa-riquenho, o peso leve (até 60 quilos) foi sempre o vencedor.

O primeiro assalto foi uma 'aula' de Bolinha, que esbanjou jogo de pernas e esquivas. O brasileiro pouco foi atingido e ainda acertou belos cruzados no adversário.

No segundo e terceiro rounds, Bolinha seguiu no comando da luta, mas não teve a mesma intensidade, proporcionando ações para o lutador dos Estados Unidos, mas nada que fizesse o lutador nacional sair perdedor no assalto.