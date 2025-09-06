Bia Haddad elege melhor vitória e pior derrota da temporada antes do SP Open; confira

A poucos dias de iniciar sua trajetória no SP Open, Beatriz Haddad Maia escolheu sua vitória mais marcante na atual temporada do tênis feminino. A paulista de 29 anos elegeu o triunfo recente sobre a tenista grega Maria Sakkari, na terceira rodada do US Open, como seu melhor no ano.

Na ocasião, Bia Haddad se mostrou confiante e venceu a rival de forma tranquila. A brasileira bateu Sakkari por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

"A vitória mais gostosa eu acho que foi a que trabalhei melhor, me senti muito madura e muito forte contra a Sakkari. Acho que essa rodada foi marcante no ano. Joguei um alto nível de tênis, consegui ser muito constante, muito disciplinada. Devolvi e saquei muito bem. Foi um jogo que talvez tenha sido o melhor do ano", analisou Bia.

Bia, contudo, não conseguiu chegar muito longe no último Grand Slam da temporada. 22ª colocada no ranking mundial da WTA, a brasileira acabou eliminada nas oitavas de final pela estadunidense Amanda Anisimova, que está na decisão do US Open e enfrentará a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka.

Bia durante vitória contra Maria Sakkari

Derrota mais frustante

A paulista de 29 anos também avaliou qual foi sua derrota mais frustrante na temporada de 2025 até o momento. Bia citou o revés na segunda rodada de Wimbledon, torneio tradicional de grama.

A jogadora até chegou a fazer um bom primeiro set, mas acabou derrotada por 7 a 6 no tie-break. Já no segundo set, Bia Haddad viu seu jogo desandar e sofreu um novo revés, dessa vez com dura parcial de 6 a 1. Assim, viu a húngara Dalma Gálfi ganhar por 2 sets a 0.

"A derrota mais dura foi perder em Wimbledon, me doeu bastante. Porque eu tinha feito uma primeira rodada muito firme, estava me sentindo muito bem na grama. Senti que eu estava bem para pegar o jogo, mas não lidei bem com o segundo set. Me frustrei muito. Depois do jogo, inclusive, fiquei muito chateada comigo, mas faz parte. Foram dois jogos diferentes em Grand Slams, mas que me marcaram bastante", avaliou Bia.

SP OPEN 2025

Porém, como disse Bia em coletiva na última sexta-feira, o que passou, passou. Agora, a brasileira está focada na disputa do SP Open. A competição de nível WTA 250 será realizada nos dias 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP), e terá a paulista como uma das principais atrações.

A WTA voltou à capital paulista depois de 25 anos. Este será o primeiro evento da categoria a ser realizado no Brasil desde 2016. A última edição de nível WTA 250 foi realizada em Florianópolis (SC).

Ao todo, 32 atletas disputarão a chave de simples do SP Open. A lista de inscritas do torneio WTA 250 reúne sete brasileiras na chave principal, além de três no qualifying.

Além de Bia Haddad, Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Ana Candiotto e Laura Pigossi também estarão na disputa, assim como as promessas Nauhany Silva (conhecida como Naná) e Victoria Barros. Ana Cruz, Pietra Rivoli e Thaísa Pedretti, por sua vez, disputarão o qualificatório do SP Open e vão em busca de uma vaga na chave simples do torneio. Já Luisa Stefani e Ingrid Martins são atrações na chave de duplas.

Bia Haddad em coletiva de imprensa