Baixo custo, muitos reforços: veja os times que gastaram pouco, mas aumentaram elenco na janela

A janela de transferências do Brasil, que se encerrou na última terça-feira, foi bastante movimentada para a maioria dos clubes brasileiros. No total, os 20 times da Série A gastaram R$ 1,2 bilhão, mas mais de dois terços deste montante foram respectivos a apenas três deles: Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Juntos, investiram R$ 850 milhões.

Mas nem todos os clubes precisaram desembolsar muito para reforçar seus elencos. Entre os times que mais se reforçaram em quantidade, três se destacam. O Juventude trouxe 11 novos atletas ou a custo zero ou por empréstimo. O clube de Caxias do Sul atingiu um superávit histórico de R$ 34,2 milhões em seu balanço financeiro de 2024, um resultado positivo que contrasta com o cenário de muitas outras equipas da Série A.

Este feito foi impulsionado por um aumento de mais de 170% na receita bruta, que atingiu R$ 130,5 milhões. "Tradicionalmente, o Juventude trabalha com parcerias e empréstimos, fazendo investimentos menores na compra de atletas. Buscamos jogadores que não têm espaço nos grandes clubes, mas que sabemos poder render mais aqui. O departamento de mercado acompanha constantemente as Séries A, B e até a C, de onde também já trouxemos reforços. O clube investe pouco na compra de jogadores, até menos do que, na minha visão, deveria. Esse modelo nos permite montar o elenco dentro do orçamento e ainda gerar retorno financeiro com bons desempenhos", diz Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

O Sport também foi um dos que mais se reforçou, com 11 chegadas. Foram apenas R$ 976 mil desembolsados nesta última janela. Além disso, 12 atletas deixaram a equipe. "Entendemos que era necessário trazer atletas com o perfil do clube, que tem um DNA de muita competitividade, agressividade de disputa, transição rápida, e de também ser vertical. Temos consciência que era uma mudança importante, em razão do momento que estamos passando, sem prejudicar o caixa do clube", afirma Enrico Ambrogini, diretor geral de futebol do Sport.

O Fortaleza, outro time correndo risco de rebaixamento, contratou 13. Em quantidade de contratações x gastos, o clube foi um dos que também menos investiu, com 5,8 milhões de euros - metade veio a custo zero ou por empréstimo. Apesar de estar na zona do rebaixamento, o time se apoia no passado recente para acreditar numa reação.

Em 2022, o clube terminou o primeiro turno do Brasileirão na lanterna, com 75% de chances de queda, segundo levantamento da UFMG. Muitos já davam o time como rebaixado, mas o que se viu foi uma das maiores reações da era dos pontos corridos. No returno, o Fortaleza fez 40 pontos - o melhor desempenho de um clube nordestino em toda a história da Série A - e terminou a competição no 8º lugar, garantindo vaga inédita para a fase preliminar da Copa Libertadores.

Fora das quatro linhas, o clube também deu um salto na gestão. Em 2023, registrou receita recorde de R$ 371 milhões, a maior já alcançada por um clube nordestino, e foi apontado pela Sports Value como um dos que mais se valorizaram no país entre 2020 e 2024.

"Buscamos novos nomes que se encaixassem no perfil do clube, qualificando e com atletas que viessem 100% focados em conquistar o objetivo do ano. Além disso, também trouxemos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado. Acredito que chegadas e saídas são naturais, ainda mais em períodos de janela de transferências, e estamos fazendo tudo isso com o intuito de engatar uma reação imediata na competição", afirma Marcelo Paz, CEO do clube.

Confira os gastos dos times brasileiros na última janela de transferências:

Botafogo: 49,2 milhões de euros no total (9 reforços)

Flamengo: 43,5 milhões de euros no total (5 reforços)

Palmeiras: 41 milhões de euros no total (5 reforços)

Cruzeiro: 16,7 milhões de euros no total (5 reforços)

Bahia: 10 milhões de euros no total (4 reforços)

Fluminense: 8,5 milhões de euros no total (3 reforços)

Santos: 8,2 milhões de euros no total (8 reforços)

Red Bull Bragantino: 7 milhões de euros no total (3 reforços)

Atlético-MG: 6,5 milhões de euros no total (4 reforços)

Fortaleza: 5,8 milhões de euros no total (13 reforços)

Internacional: 4,3 milhões de euros no total (2 reforços)

Vasco: 1,75 milhão de euros no total (5 reforços)

Mirassol: 426 mil euros no total (7 reforços)

Sport: 154 mil euros no total (11 reforços)

Ceará: sem custos (5 reforços)

Corinthians: sem custos (1 reforço)

Grêmio: sem custos (5 reforços)

Juventude: sem custos (11 reforços)

São Paulo: sem custos (4 reforços)

Vitória: sem custos (7 reforços)