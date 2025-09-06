Avaí x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Goiás visita o Avaí neste domingo, na Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo?
- TV Aberta: Rede TV
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
- YouTube: Desimpedidos
Como chega o Avaí para o confronto
O Avaí quer acabar com a série negativa na Série B. A equipe catarinense ocupa a 12ª colocação na tabela, com 33 pontos, e não vence há três rodadas, sendo duas derrotas e um empate. O time perdeu para o América-MG na última terça-feira, por 2 a 0.
Como chega o Goiás para o confronto
Já o Goiás deseja se recuperar a liderança da competição, tomada pelo Coritiba nesta sexta-feira. O Esmeraldino tem 44 pontos, dois a menos que o Coxa, que venceu a Ferroviária. A equipe goiana perdeu na última rodada para o Botafogo-SP, por 3 a 2, em casa.
Estatísticas
Avaí na Série B
- 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 24 jogos
- 30 gols marcados
- 25 gols sofridos
Goiás na Série B
- 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas
- 31 gols marcados
- 23 gols sofridos
Prováveis escalações
Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; Ricardo, João Vitor, Del Piage e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon
Técnico: Jair Ventura
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Juninho, Marcão e Rafael Gava; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes
Técnico: Vágner Mancini
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
- Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e Nayara Lucena Soares
- VAR: Thiago Duarte Peixoto
Ficha técnica
- Jogo: Avaí x Goiás
- Data: 7 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)
- Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos