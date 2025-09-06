Topo

Avaí x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

06/09/2025 20h00

O Goiás visita o Avaí neste domingo, na Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo?

  • TV Aberta: Rede TV

  • TV por assinatura: ESPN

  • Streaming: Disney+

  • YouTube: Desimpedidos

Como chega o Avaí para o confronto

O Avaí quer acabar com a série negativa na Série B. A equipe catarinense ocupa a 12ª colocação na tabela, com 33 pontos, e não vence há três rodadas, sendo duas derrotas e um empate. O time perdeu para o América-MG na última terça-feira, por 2 a 0.

Como chega o Goiás para o confronto

Já o Goiás deseja se recuperar a liderança da competição, tomada pelo Coritiba nesta sexta-feira. O Esmeraldino tem 44 pontos, dois a menos que o Coxa, que venceu a Ferroviária. A equipe goiana perdeu na última rodada para o Botafogo-SP, por 3 a 2, em casa.

Estatísticas

Avaí na Série B

  • 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 24 jogos

  • 30 gols marcados

  • 25 gols sofridos

Goiás na Série B

  • 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas

  • 31 gols marcados

  • 23 gols sofridos

Prováveis escalações

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; Ricardo, João Vitor, Del Piage e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon

Técnico: Jair Ventura

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Juninho, Marcão e Rafael Gava; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes

Técnico: Vágner Mancini

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

  • Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e Nayara Lucena Soares

  • VAR: Thiago Duarte Peixoto

Ficha técnica

  • Jogo: Avaí x Goiás

  • Data: 7 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 20h30 (de Brasília)

  • Local: estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

  • Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

  • Onde assistirRede TV, ESPN, Disney+ Desimpedidos

