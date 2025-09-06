Athletico-PR vence jogo polêmico contra o Botafogo-SP e reacende sonho do acesso
O Athletico-PR conquistou uma vitória importante, ao derrotar o Botafogo-SP por 3 a 1, neste sábado, na NicNet Arena, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem, dois pênaltis, uma expulsão e um gol anulado após longa análise do VAR.
Com o resultado, o time paranaense chegou aos 36 pontos e volta a sonhar com o acesso, enquanto os paulistas permanecem com 28, ainda próximos da zona de rebaixamento.
O primeiro tempo foi de poucas chances claras, mas o Athletico mostrou mais iniciativa e terminou em vantagem. Aos 12 minutos, Viveros dividiu com Carlos Eduardo na área, e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante assumiu a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o placar.
Depois disso, o time paranaense manteve a posse e voltou a levar perigo aos 32, quando Leozinho soltou uma bomba de fora da área e obrigou Victor Souza a fazer ótima defesa. O Botafogo respondeu em chute de Carrillo por cima, aos 36, mas quase viu o Athletico ampliar no último lance, em finalização colocada de Mendoza que passou rente à trave.
A etapa final trouxe intensidade e tensão. Aos 20, Jefferson Nem foi derrubado por Terán dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o Botafogo. Marquinho converteu com categoria, empatando o jogo.
O lance inflamou o time paulista, mas o Athletico retomou o controle mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Terán. Aos 45, Julimar fez ótima jogada pelo meio e acionou Luiz Fernando, que bateu rasteiro no canto para recolocar os donos da casa em vantagem.
A partida ainda reservava drama nos acréscimos. Aos 47, Marquinho cruzou fechado, e Carlos Eduardo completou para o gol, mas, após mais de nove minutos de revisão no VAR, o lance foi anulado por impedimento milimétrico, frustrando a reação botafoguense.
No último lance, aos 59, brilhou a estrela de Dudu. O atacante arrancou pela direita, deixou dois marcadores para trás, invadiu a área, driblou mais um zagueiro e finalizou com força para selar a vitória paranaense em grande estilo.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 1 X 3 ATHLETICO-PR
BOTAFOGO - Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Wesley Dias (Jhony Douglas), Leandro Maciel (Matheus Régis) e Marquinho; Jonathan Cafu (Gabriel Barros), Carillo (Guilherme Queiroz) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.
ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Patrick, Felipinho (Dudu), Zapelli (Belezi) e Leozinho (Julimar); Mendoza (Luiz Fernando) e Viveros (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - Viveros, aos 15 minutos do primeiro tempo. Marquinho, aos 20, Luiz Fernando, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Felipinho e Viveros (Athletico).
CARTÃO VERMELHO - Terán (Athletico).
ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - NicNet Arena, em Ribeirão Preto (SP).