Rumo ao milésimo: CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas eliminatórias

Cristiano Ronaldo deu neste sábado mais dois passos rumo ao milésimo gol na carreira. Em jogo contra a Armênia fora de casa, Portugal contou com dois gols do camisa 7 para golear os donos da casa por 5 a 0, em duelo da primeira rodada do Grupo F das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Aos 40 anos de idade, o astro português chega a 942 gols na carreira e fica a 58 do de número 1000. Foi o seu 140º tento com a camisa da seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo fez um gol em cada tempo, ambos de perna direita. Além dele, João Félix (2) e João Cancelo também marcaram para a seleção visitante.

A partida foi a primeira da seleção de Portugal após a morte de Diogo Jota, ex-jogador da seleção lusitana e do Liverpool. Ele foi homenageado com um minuto de silêncio antes do apito inicial.

O próximo compromisso de Portugal é contra a Hungria, também fora de casa, na terça-feira, às 15h45 (de Brasília). Já a Armênia recebe a Irlanda um pouco mais cedo, às 13h.

56 minutos de CR7

Cristiano Ronaldo ficou em campo pouco mais de 50 minutos. Com o jogo totalmente controlado, ele foi substituído aos 11min do segundo tempo para descansar e ser preservado para o próximo compromisso, que certamente exigirá mais de Portugal. Ele deixou o gramado bastante aplaudido pelos torcedores presentes no estádio.

Gols e lances importantes

João Félix abre o placar. Aos 9min de jogo, Cancelo balançou para cima do marcador e deixou Tiknizyan no chão antes de cruzar na medida para João Félix tocar de cabeça e abrir o placar. 1 a 0.

ELE amplia! Aos 20min da etapa inicial, Pedro Neto recebeu de Cancelo e cruzou na medida da direita. Cristiano Ronaldo apareceu entre os zagueiros para tocar de perna direita e marcar o seu gol de número 941. 2 a 0 Portugal.

3 a 0. Após Cristiano Ronaldo finalizar firme cruzado e Avagyan fazer boa defesa, João Félix ajeitou para trás e João Cancelo chegou batendo de canhota para ampliar, aos 31min.

MAIS UM DELE! Logo no primeiro minuto da etapa final, João Neves tentou o passe para João Félix e a zaga afastou parcialmente. A bola, porém, sobrou justamente para CR7. Ele dominou na intermediária e encheu o pé de fora da área para vencer o goleiro, que ainda tocou na bola antes de ela entrar. 4 a 0.

5 a 0. Aos 17min do segundo tempo, João Félix soltou para Gonçalo Ramos, que devolveu para o meio. A bola desviou na marcação, mas João Félix conseguiu desviar de chaleira com sutileza e colocar para o fundo do gol

FICHA TÉCNICA

ARMÊNIA 0 x 5 PORTUGAL

Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Republicano, em Yerevan

Cartões amarelos: Erik Piloyan (Armênia)

Gols: João Félix, aos 9min, Cristiano Ronaldo, aos 20min, e João Cancelo, aos 31min do primeiro tempo; Cristiano Ronaldo, a 1min, João Félix, aos 17min do segundo tempo



Armênia: Henri Avagyan, Sergey Muradyan, Georgii Harutyunyan, Nayair Tiknizyan (Zhirayr Shaghoyan), Erik Piloyan, Eduard Spertsyan, Uguchukwu Iwu (Narek Aghasaryan), Vahan Bichakhchyan (Edgar Sevikyan), Kamo Hovhannisyan, Lucas Zelarayán (Grant-Leon Ranos), Tigran Barseghyan (Artak Grigoryan). Técnico: Yegishe Melikyan

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo (João Palhinha), Gonçalo Inácio, Rubén Dias e Nuno Mendes; João Neves, Bruno Fernandes e Vitinha; João Félix (Pedro Gonçalves), Pedro Neto (Francisco Trincão) e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos). Técnico: Roberto Martinez