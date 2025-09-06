Topo

Apresentado, Sampaoli explica escolha pelo Atlético-MG em vez do Santos: 'Perfil dos jogadores'

06/09/2025 10h40

O técnico Jorge Sampaoli foi apresentado na manhã deste sábado na sala de imprensa da Arena MRV, em Belo Horizonte, para comandar o Atlético-MG pela segunda vez na carreira - foi campeão mineiro e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro na primeira passagem pelo clube, em 2020. Ele assinou contrato até dezembro de 2027.

O treinador argentino falou sobre como pretende fazer o clube engrenar no restante da temporada, utilização das categorias de base, da estreia no clássico com o Cruzeiro e também explicou por que optou por comandar o time mineiro em vez do Santos, que buscava o retorno do técnico desde o retorno à elite nacional.

"Basicamente, analisando o plantel, a característica e o perfil dos jogadores, isso se aproxima muito mais da minha maneira de sentir o futebol", afirmou Sampaoli. "Tenho um grande carinho pelo Santos e também boas lembranças deste clube. Em 2020, o time jogou como eu queria, alguns jogadores que estavam aqui comigo, e resultou decisiva a escolha de vir ao Atlético."

Atualmente, o Atlético-MG, de Hulk, ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, duas acima do Santos, de Neymar, que somou 22 pontos em 21 partidas. O grupo de Belo Horizonte também está em situação delicada na Copa do Brasil, após perder o primeiro jogo para o Cruzeiro, e disputará com o Bolívar as quartas de final da Copa Sul-Americana.

"Os momentos difíceis podem mudar rapidamente ou não rapidamente. Mas o que vamos mudar é a forma, a ideia, para que o jogador tenha presente a história desse clube, a forma de defender essa camisa, que é muito importante para nós. O torcedor do Galo tem um sentimento muito similar ao meu. Então, esses fatores foram decisivos (para optar pelo Atlético)", afirmou o comandante.

Sampaoli terá pouco tempo para provocar a reação do Atlético-MG, que soma quatro derrotas nas cinco últimas partidas, antes da estreia diante do Cruzeiro, na quinta-feira, às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil - o conjunto celeste venceu por 2 a 0 o primeiro duelo e decidirá em casa.

"Vamos tentar mudar essa dinâmica negativa atual do Atlético. É importante implementar rapidamente a mudança de atitude, de ambição. Vamos trabalhar para recuperar jogadores que têm capacidade e, hoje, estão abaixo do nível", disse o novo técnico. "A vantagem (do Cruzeiro) é grande e jogar sem a nossa torcida é algo que iremos sentir. Mas temos de tentar mudar o rumo dessa história, ainda que seja difícil e complicado. Sempre teremos a expectativa de que aconteça o melhor para nós."

