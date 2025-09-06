Topo

Aos 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo soma bons números por Portugal em 2025; confira

06/09/2025 19h14

Portugal goleou a Armênia, neste sábado, por 5 a 0, pela primeira rodada do grupo F nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no Estádio Republicano, em Eravã. Autor de dois gols, Cristiano Ronaldo soma bons números pela seleção portuguesa em 2025, mesmo aos 40 anos de idade.

Em cinco jogos disputados, o craque português marcou cinco gols e precisou de apenas 83 minutos por partida para marcar, de acordo com dados do Sofascore. Foram 24 finalizações, sendo 12 delas no alvo, e 4,8 chutes para balançar as redes.

Além disso, Cristiano Ronaldo ainda criou uma grande chance, deu dois passes decisivos e sofreu um pênalti.

Portugal x Armênia

Os portugueses dominaram a partida do início ao fim. Logo aos nove minutos, João Félix abriu o placar a favor da equipe visitante com um gol de cabeça. Aos 20, Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem após o cruzamento certeiro de Pedro Neto.

Portugal marcou o terceiro aos 31 minutos do primeiro tempo, com João Cancelo. Ele ficou com uma sobra na área e fuzilou para o gol.

Os lusitanos não diminuíram o ritmo após a volta do intervalo. Com menos de um minuto na etapa final, CR7 soltou um foguete de fora da área e anotou o quarto. João Félix, aos 16 minutos, fez o quinto de calcanhar, após tabelar com Gonçalo Ramos.

Com o resultado, Portugal começa o torneio já na primeira posição do Grupo F, com três pontos. A Armênia, por sua vez, amarga a lanterna.

Próximo jogo de Portugal

  • Hungria x Portugal (2ª rodada das Eliminatórias Europeias)

  • Data e horário: 9 de setembro (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

  • Local: Puskás Arena, em Budapeste

