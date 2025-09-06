Topo

Esporte

Andreas Pereira, do Palmeiras, se apresenta à Seleção Brasileira

06/09/2025 14h26

Neste sábado, Andreas Pereira se apresentou à Seção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O meio-campista do Palmeiras foi convocado por Carlo Ancelotti na última sexta-feira, após Kaio Jorge se lesionar.

Os jogadores do Brasil estava, de folga na sexta. Na última quinta, a equipe bateu o Chile por 3 a 0, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A delegação se apresentou na manhã deste sábado para iniciar a preparação para pegar a Bolívia, pela última rodada do torneio. O jogo será às 20h30 (de Brasília) de terça-feira, no Estadio Municipal, em El Alto, na Bolívia.

Convocação mexida

Esta não é a primeira mudança na lista de Ancelotti para a reta final das Eliminatórias. Recentemente, o treinador convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, e o  meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para substituir Vanderson e Joelinton, respectivamente.

Além disso, Alex Sandro, do Flamengo, precisou ser cortado da convocação, mas o técnico optou por não chamar outro lateral-esquerdo.

Reforço do Verdão

Andreas Pereira foi anunciado pelo Palmeiras dia 29 de agosto e sequer estreou pelo novo time, mas já estava no radar de Carlo Ancelotti porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Trump volta aos holofotes esportivos ao comparecer à final do Aberto dos EUA

Inglaterra joga de maneira sonolenta em casa e vence Andorra por 2 a 0 pelas Eliminatórias

Rumo ao milésimo: CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas Eliminatórias

Com dois de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Armênia em estreia pelas Eliminatórias

Sub-17 do Palmeiras goleia o Rio Preto pelo Paulista; sub-15 empata

Bortoleto admite falha, mas esbanja otimismo após 7º posto no grid na Itália: 'Temos potencial'

Andreas Pereira, do Palmeiras, se apresenta à Seleção Brasileira

Sub-20: Vasco chega à 9ª vitória consecutiva sobre Fla, recém bi-mundial

Data definida? Evento do UFC na Casa Branca é planejado para junho de 2026, diz site

Marcela Grippe é campeã da Copa Ouro no Clube Hípico de Santo Amaro

Oficialmente apresentado, Sampaoli comenta sobre "mudança de atitude" no Atlético-MG