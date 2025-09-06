Andreas Pereira, do Palmeiras, se apresenta à Seleção Brasileira

Neste sábado, Andreas Pereira se apresentou à Seção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O meio-campista do Palmeiras foi convocado por Carlo Ancelotti na última sexta-feira, após Kaio Jorge se lesionar.

Os jogadores do Brasil estava, de folga na sexta. Na última quinta, a equipe bateu o Chile por 3 a 0, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A delegação se apresentou na manhã deste sábado para iniciar a preparação para pegar a Bolívia, pela última rodada do torneio. O jogo será às 20h30 (de Brasília) de terça-feira, no Estadio Municipal, em El Alto, na Bolívia.

Convocação mexida

Esta não é a primeira mudança na lista de Ancelotti para a reta final das Eliminatórias. Recentemente, o treinador convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, e o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para substituir Vanderson e Joelinton, respectivamente.

Além disso, Alex Sandro, do Flamengo, precisou ser cortado da convocação, mas o técnico optou por não chamar outro lateral-esquerdo.

Reforço do Verdão

Andreas Pereira foi anunciado pelo Palmeiras dia 29 de agosto e sequer estreou pelo novo time, mas já estava no radar de Carlo Ancelotti porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.