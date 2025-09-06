Topo

Esporte

Ancelotti faz 'mistério' sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias

Rio

06/09/2025 20h00

Com a presença de familiares e convidados da CBF, o técnico Carlo Ancelotti orientou o primeiro treino da seleção brasileira, neste sábado, na Granja Comary, visando ao último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, terça-feira, em El Alto, na Bolívia.

O técnico italiano não deu pistas de quais jogadores vai colocar em campo na equipe titular. Ancelotti dividiu o grupo em dois times, sem goleiros.

Um time treinou com colete e foi formado por Vitinho, Marquinhos, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Jean Lucas e Paquetá; Estêvão, Richarlison e Samuel Lino. Já o segundo time contou com Wesley, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Luiz Henrique, Raphinha e Martinelli; João Pedro.

O treinador só deverá dar uma ideia do time que entrará em campo após o treino deste domingo. A delegação viaja para Santa Cruz de La Sierra na segunda-feira pela manhã e só vai seguir para El Alto horas antes do início do jogo na terça-feira para amenizar os problemas causados pela altitude, afinal a partida será disputada em um local com mais de 4 mil metros acima do nível do mar.

O Brasil chega para a 18ª e última rodada das Eliminatórias na segunda colocação, com 28 pontos, atrás apenas da líder Argentina, que soma 38. A seleção já tem garantida a vaga para a disputa da Copa do Mundo ano que vem.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Neymar dá camisa do Santos para presidente da NFL

Bahia goleia Confiança e conquista a Copa do Nordeste pela quinta vez

Sampaoli conhece e comanda treino do Atlético na Arena MRV

Maranhão vence o ASA e garante acesso à Série C após 19 anos

Criciúma x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

América-MG x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Avaí x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Lituânia x Holanda: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Ancelotti faz 'mistério' sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias

Caio Borralho perde para Nassourdine Imavov e se afasta do title shot

Inter de Limeira vence o Goiatuba e garante acesso à Série C depois de 22 anos