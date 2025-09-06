Topo

América-MG x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

06/09/2025 20h00

América-MG e Operário-PR se enfrentam neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 18h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir América-MG x Operário-PR ao vivo?

  • TV por assinaturaESPN

  • StreamingDisney+

Como chega o América-MG para o confronto

O América-MG busca manter o bom momento na Série B após vencer o Avaí, por 2 a 0, na última rodada. O Coelho segue na briga contra o rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 25 pontos.

Como chega o Operário-PR para o confronto

O Operário-PR, por sua vez, chega motivado após vencer o vice-líder Coritiba por 1 a 0, na última rodada. A equipe, dirigida pelo ex-jogador Alex, ocupa a décima posição, com 33 pontos conquistados.

Estatísticas

América-MG na Série B

  • 7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas em 24 jogos

  • 25 gols marcados

  • 32 gols sofridos

Operário-PR na Série B

  • 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 24 jogos

  • 26 gols marcados

  • 23 gols sofridos

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stenio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa e Willian Bigode

Técnico: Alberto Valentim

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Zuluaga, Índio, Thiago Conti, Rodrigo Farofa e Boschillia; Ademilson

Técnico: Alex

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

  • Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Uesclei Regison Pereira dos Santos

  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Ficha técnica

  • Jogo: América-MG x Operário-PR

  • Data: 7 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 18h30 (de Brasília)

  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

  • Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

  • Onde assistir: ESPN e Disney+

