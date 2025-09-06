América-MG x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG e Operário-PR se enfrentam neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 18h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir América-MG x Operário-PR ao vivo?

TV por assinatura : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Como chega o América-MG para o confronto

O América-MG busca manter o bom momento na Série B após vencer o Avaí, por 2 a 0, na última rodada. O Coelho segue na briga contra o rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 25 pontos.

Como chega o Operário-PR para o confronto

O Operário-PR, por sua vez, chega motivado após vencer o vice-líder Coritiba por 1 a 0, na última rodada. A equipe, dirigida pelo ex-jogador Alex, ocupa a décima posição, com 33 pontos conquistados.

Estatísticas

América-MG na Série B

7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas em 24 jogos

25 gols marcados

32 gols sofridos

Operário-PR na Série B

9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 24 jogos

26 gols marcados

23 gols sofridos

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stenio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa e Willian Bigode



Técnico: Alberto Valentim

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Zuluaga, Índio, Thiago Conti, Rodrigo Farofa e Boschillia; Ademilson



Técnico: Alex

Arbitragem

Árbitro : Bruno Pereira Vasconcelos

: Bruno Pereira Vasconcelos Assistentes : Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Uesclei Regison Pereira dos Santos

: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Uesclei Regison Pereira dos Santos VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Ficha técnica