América-MG x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
América-MG e Operário-PR se enfrentam neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 18h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir América-MG x Operário-PR ao vivo?
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o América-MG para o confronto
O América-MG busca manter o bom momento na Série B após vencer o Avaí, por 2 a 0, na última rodada. O Coelho segue na briga contra o rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 25 pontos.
Como chega o Operário-PR para o confronto
O Operário-PR, por sua vez, chega motivado após vencer o vice-líder Coritiba por 1 a 0, na última rodada. A equipe, dirigida pelo ex-jogador Alex, ocupa a décima posição, com 33 pontos conquistados.
Estatísticas
América-MG na Série B
- 7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas em 24 jogos
- 25 gols marcados
- 32 gols sofridos
Operário-PR na Série B
- 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em 24 jogos
- 26 gols marcados
- 23 gols sofridos
Prováveis escalações
América-MG: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stenio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa e Willian Bigode
Técnico: Alberto Valentim
Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Zuluaga, Índio, Thiago Conti, Rodrigo Farofa e Boschillia; Ademilson
Técnico: Alex
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos
- Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Uesclei Regison Pereira dos Santos
- VAR: Jose Claudio Rocha Filho
Ficha técnica
- Jogo: América-MG x Operário-PR
- Data: 7 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Campeonato: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: ESPN e Disney+