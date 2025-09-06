À la José Aldo, Kauê Fernandes detona pernas do rival e o deixa de cadeira de rodas
Neste sábado (6), pelo card preliminar do UFC Paris, o brasileiro Kauê Fernandes precisou de pouco mais de três minutos de luta para detonar as pernas de Harry Hardwick, seu adversário, e conquistar sua terceira vitória consecutiva na liga. Depois de abusar dos chutes baixos e incapacitar a movimentação do seu rival, o peso-leve (70 kg) carioca ainda viu 'Houdini', como o inglês é conhecido, ser retirado de cadeira de rodas do cage, por não conseguir apoiar suas pernas no chão.
Atleta da tradicional equipe 'Nova União', Kauê mostrou que os potentes 'low kicks' são, realmente, uma espécie de carro-chefe da academia liderada por Dedé Pederneiras. Isso porque, no passado, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e Hall da Fama do UFC José Aldo - principal expoente do time carioca - também apresentava chutes baixos poderosíssimos, capazes de incapacitar seus oponentes.
A luta
O brasileiro começou melhor no combate, principalmente com os chutes baixos e golpes de encontro, enquanto o inglês tentava andar pra frente. Os potentes 'low kicks' de Kauê fizeram efeito e acabaram com a base de Hardwick, que, até tentou prosseguir, mas terminou sem conseguir se manter em pé, devido ao dano sofrido nas duas pernas.
Confira os resultados do UFC Paris:
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.
