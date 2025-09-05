Zé Rafael, do Santos, destaca tempo de preparação com Vojvoda durante Data Fifa

Por conta da Data Fifa, o elenco do Santos tem tempo para trabalhar e se adequar à metodologia do técnico Juan Pablo Vojvoda, contratado recentemente. O meio-campista Zé Rafael destacou a importância do período de trabalho com a nova comissão.

O argentino chegou ao Peixe na semana do duelo contra o Fluminense, que terminou empatado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e por isso não teve muito tempo para trabalhar com o time.

"Está sendo bom para gente. A primeira semana com a nova comissão foi meio apertada, a gente já teve que trabalhar em função do jogo. Mas nessa semana, com a Data Fifa, pudemos trabalhar mais. O professor está conhecendo mais das características dos atletas e também tem colocado os conceitos que ele deseja para o nosso jogo. Estamos com tempo para nos prepararmos e espero que a gente possa continuar trabalhando e evoluindo durante a próxima semana", disse Zé Rafael.

Além do acerto com Vojvoda, o Santos se movimentou na janela de transferências para reforçar seu elenco e acertou oito contratações. Zé Rafael ressaltou que o período está sendo bom também para conhecer os novos companheiros.

"É bom também a gente ter um pouquinho de tempo para conhecer os novos atletas. A gente joga contra muitas vezes, mas no dia a dia é importante você conhecer as características do companheiro para saber a melhor maneira de jogar com ele, a maneira que ele gosta de jogar. Então essa semana também está sendo importante para isso e os meninos foram bem recebidos, espero que eles possam ajudar a gente nessa retomada", afirmou.

Próximo jogo do Santos

O Santos ainda terá mais oito dias livres para trabalho, já que o próximo jogo está marcado para o dia 14, contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Brasileiro. A bola rola na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).