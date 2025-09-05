Zé Ivaldo volta a atuar pelo Santos após mais de um mês e mira recomeço com Vojvoda

O Santos pode ter ganhado um reforço "caseiro" importante até o final da temporada. Após mais de um mês afastado, o zagueiro Zé Ivaldo voltou a atuar com a camisa do Peixe. O defensor foi reintegrado às atividades após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Zé Ivaldo foi titular e completou os 90 minutos no empate sem gols do Santos contra o Fluminense, na Vila Belmiro, no último fim de semana. O zagueiro voltou a vestir a camisa do Peixe em jogos oficiais depois de mais de um mês - sua última aparição havia sido no dia 19 de julho, quando saiu jogando na derrota por 3 a 0 para o Mirassol.

"Contávamos com Luisão, Luan Peres e João Ananias, que nesse momento está treinando conosco. O Zé Ivaldo, não tínhamos em quantidade um jogador como ele, que já tem experiência na Série A, que tem um bom jogo aéreo, com velocidade. Sei o que acontece com a situação dele, averiguei, mas eu falei com ele. O jogador tem que render porque o torcedor exige isso. O treinador exige: renda no treinamento, porque se rende bem, vai ter possibilidade como todo mundo nos jogos. Acho que [ele] fez uma boa partida", afirmou Vojvoda em coletiva.

Zé Ivaldo em ação pelo Santos no empate contra o Fluminense

Mesmo sem atuar há um mês, Zé Ivaldo não comprometeu e teve atuação segura ao lado de Luan Peres. De acordo com dados da plataforma Sofascore, o zagueiro realizou quatro cortes, bloqueou uma finalização e somou três interceptações.

Ainda conforme as estatísticas, ele ainda acertou 88% dos passes que tentou, não sofreu nenhum drible e ganhou todos os duelos que disputou, seja pelo chão (1/1) ou pelo alto (3/3).

"Os jogadores que rendem nos treinos e nas partidas vão ter chances com Vojvoda. Isso não é segredo. Há momentos e momentos dos jogadores e optei por Zé Ivaldo. Isso não quer dizer que deixei Luisão e os outros de lado. Nesse momento, pensava por um momento do time que precisava de uma certa experiência na nossa zaga", complementou o treinador.

Afastamento de Zé Ivaldo e postagem nas redes

Zé Ivaldo chegou a ser afastado do Santos na reta final da passagem do técnico Cleber Xavier pela Vila Belmiro. O defensor de 28 anos era titular absoluto até junho, mas perdeu espaço depois de alguns erros. Sua última partida até então havia sido justamente contra o Mirassol, em 19 de julho.

A partir daí, Zé Ivaldo não chegou a sequer ser relacionado para os jogos do Santos. Ele ficou de fora das partidas contra Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Bahia.

O período afastado, inclusive, rendeu uma postagem de Zé Ivaldo em seu perfil pessoal lamentando a situação. Dias depois de completar um mês longe dos gramados, o zagueiro publicou uma foto sua camisa defendendo a camisa do Santos em campo e comentou: "Faz tempo", com emojis indicando insatisfação.

Zagueiro ganha concorrência, mas tenta se firmar com Vojvoda

Zé Ivaldo foi reintegrado recentemente e voltou a treinar junto aos demais companheiros, aparecendo inclusive em fotos divulgadas pelo clube. O defensor, por exemplo, conquistou a confiança do técnico para ser titular na partida contra o Fluminense, e mostrou que pode ser útil.

Agora, ele busca a recuperação para se firmar sob o comando de Vojvoda. Acontece que ele terá uma enorme concorrência. O Peixe se reforçou nesta janela de transferências e contratou dois novos zagueiros: o argentino Adonis Frías e o paraguaio Alexis Duarte.

Deste modo, o novo camisa 27 terá que seguir provando seu valor se quiser se manter no páreo por uma vaga como titular na equipe santista.

Zé Ivaldo foi contratado pelo Santos por empréstimo junto ao Cruzeiro e possui vínculo até o final deste ano. Na atual temporada, o zagueiro soma 27 partidas, sendo 25 como titular, e tem um gol marcado.

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª colocação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)