Yuri Alberto surpreende em recuperação e antecipa retorno no Corinthians; médica explica

O atacante Yuri Alberto superou as expectativas e deve voltar a defender o Corinthians muito antes do previsto. O jogador vinha se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, mas já voltou a treinar com os companheiros e deve ficar à disposição para o jogo contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O camisa 9 passou pela intervenção cirúrgica na madrugada do último dia 13 de agosto. Exatos 21 depois, o atleta já está trabalhando normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. A previsão inicial de volta aos gramados era de seis a oito semanas.

Gustavo Henrique e Hugo também fizeram a mesma cirurgia nesta temporada. A efeito de comparação, o zagueiro levou 57 dias para retornar a campo, enquanto o lateral esquerdo demorou 43 dias.

Yuri Alberto já está treinando normalmente com os companheiros de Corinthians

Médica explica recuperação rápida

A Gazeta Esportiva entrevistou a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de carreira e passagens por Atlético-MG, América-MG, CBF e Conmebol. Ela explicou os fatores que podem ter levado Yuri Alberto a se recuperar da cirurgia tão rapidamente.

"Existem alguns fatores que podem acelerar esse processo de recuperação. O primeiro é o tipo de procedimento cirúrgico adotado: técnicas menos invasivas, como a videolaparoscopia, tendem a gerar menos dor e permitir um retorno mais precoce às atividades. Além disso, o perfil físico do atleta conta muito: jovens, com bom histórico de saúde, sem comorbidades e com excelente preparação muscular, costumam responder melhor ao tratamento", disse a médica.

"A estrutura de suporte de um clube de elite também faz diferença, já que o acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia diária, fisiologia, nutrição, controle de cargas, cria um ambiente muito favorável para uma recuperação rápida e segura", acrescentou.

Wolverine?

Esta não é a primeira vez que Yuri Alberto surpreende com tamanha velocidade para tratar de lesões. Os feitos, aliás, fizeram com que ele ganhasse da torcida a alcunha de Wolverine, personagem fictício de história em quadrinhos.

A Dra. Flávia indicou possíveis motivos que ajudam o atacante a se recuperar de problemas físicos tão rapidamente.

"Provavelmente estamos falando de uma combinação de genética e hábitos. Alguns atletas têm uma capacidade regenerativa maior, o que acelera a cicatrização e a adaptação do organismo. Soma-se a isso o fato de ele já ter uma rotina muito disciplinada, com boa adesão a protocolos de fisioterapia, alimentação equilibrada e controle do sono. Esse conjunto pode fazer com que ele consiga antecipar etapas que, em outros casos, demandariam mais tempo. Mas é importante destacar: cada corpo reage de uma forma, e não se pode tomar o caso dele como regra", explicou.

Possíveis riscos

Um retorno precoce aos gramados, no entanto, pode expor Yuri Alberto a riscos, conforme alertou a Dra. Flávia.

"O retorno tão precoce, embora possível em situações específicas, exige muita cautela. Se houver uma sobrecarga antes da completa cicatrização dos tecidos, pode existir risco de recidiva da hérnia, dor crônica na região ou até compensações musculoesqueléticas que gerem outras lesões. O fundamental é que esse retorno seja baseado em avaliações funcionais e não apenas no tempo do calendário. Se os testes clínicos e fisiológicos mostrarem que o atleta está apto, os riscos são menores, mas nunca inexistentes", concluiu.

Números de Yuri Alberto

Protagonista do Corinthians, Yuri Alberto é o artilheiro da equipe na atual temporada. Ele, embora tenha sofrido com algumas questões físicas, soma 13 gols e uma assistências em 40 jogos disputados pelo Timão em 2025, sendo 29 como titular.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.