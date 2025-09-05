Topo

Grêmio anuncia Willian, ex-Corinthians, até fim de 2026; veja detalhes

Meia-atacante tem 37 anos e deixou o Fulham, da Inglaterra, há duas semanas Imagem: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images
05/09/2025 19h45

O Grêmio oficializou, na noite de hoje, a contratação do meia-atacante Willian, de 37 anos. O ex-jogador do Corinthians volta ao Brasil após três temporadas.

O jogador assinou contrato até o fim de 2026. Ele estava livre no mercado há duas semanas, quando deixou o Fulham, da Inglaterra.

Ele já está em Porto Alegre para a realização de exames médicos e deve reforçar o Grêmio já na semana que vem — a equipe enfrenta, no sábado (13), o Mirassol em seus domínios.

Willian foi revelado no Corinthians e acumula uma carreira no futebol internacional. Ele passou pelo Shakhtar (Ucrânia) e Anzhi (Rússia) antes de chegar ao Chelsea. O meia-atacante atuou por sete temporadas na equipe inglesa e ainda atuou brevemente pelo Arsenal.

O jogador voltou ao clube que o formou em 2021, mas ameaças de torcedores abreviaram a nova trajetória, e a parceria foi rompida no ano seguinte. O atleta estava na Europa desde então.

