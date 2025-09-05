Topo

Wanderlei Silva provoca Vitor Belfort após rival desistir de luta por concussão

São Paulo

05/09/2025 12h17

Wanderlei Silva demonstrou incômodo com a desistência de Vitor Belfort da aguardada luta de boxe entre os ícones do MMA marcada para 27 de setembro, no card principal do Spaten Fight Night. O curitibano não perdeu a oportunidade de provocar o rival, que aguardou 27 anos por uma revanche.

Em publicação nos stories de sua conta oficial no Instagram, Wanderlei Silva, de 49 anos, compartilhou o print de uma mensagem enviada a Belfort, chamando o carioca de "bunda mole". De acordo com comunicado oficial, Belfort sofreu uma concussão de grau 3 durante a preparação para a luta.

"Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação", diz nota divulgada pelo lutador de 48 anos.

Belfort passou por uma série de avaliações e consultou uma junta médica formada por especialistas brasileiros e até americanos para decidir se voltaria ou não aos ringues. Apesar da desistência, ele disse que pretende disputar essa revanche futuramente. "Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%", afirmou.

Apesar da desistência de Belfort, a luta foi mantida. O substituto ainda será decidido e será anunciado no domingo, durante a transmissão do programa Fantástico, na TV Globo.

