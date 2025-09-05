Topo

Esporte

Wanderlei Silva provoca Vitor Belfort após rival deixar revanche: "Bunda mole"

05/09/2025 14h44

Na última quinta-feira (4), os fãs dos esportes de combate foram surpreendidos com a notícia de que Vitor Belfort havia se retirado da revanche contra Wanderlei Silva, programada para a segunda edição do 'Spaten Fight Night', por conta de uma concussão. E a saída do 'Fenômeno' do confronto, originalmente programada para dia 27 de setembro, em São Paulo, não passou despercebida pelo 'Cachorro Louco', que fez questão de alfinetar seu rival e desafeto de longa data.

Com uma breve mensagem provocativa e enviada diretamente para Belfort, Wanderlei questionou o brio de seu adversário. Através da ferramenta 'stories' de seu Instagram, o striker curitibano - que aguarda a definição de seu novo adversário neste domingo (7) - compartilhou um 'print' (veja abaixo) da conversa dos dois nas redes sociais. Na imagem, é possível ver que Vitor chegou a visualizar a provocação feita pelo 'Cachorro Louco'.

"Seu bunda mole", escreveu Wanderlei, sem compartilhar posteriormente se recebeu algum tipo de réplica do rival de longa data.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre os dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

Revanche reprogramada para 2026

Com uma concussão de grau 3, Belfort foi avaliado por profissionais do mais alto gabarito do Brasil e dos EUA, que recomendaram que o veterano ficasse fora de competição até a próxima temporada. Ciente da demanda da revanche entre Vitor e Wanderlei, a organização do Spaten Fight Night já garantiu que há um acordo entre os lutadores para que o duelo seja remarcado para 2026, assim que o 'Fenômeno' receba a liberação médica necessária.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Julio Gomes: Arrascaeta tem atuação que pode mudar cara do Uruguai na Copa

PVC vê jogo do Brasil como carta de intenção de Ancelotti: ataque e pressão

Independiente se revolta com queda na Sula, aponta 'condenação política' e cobra Conmebol

Santos cria departamento para ajudar reforços a se adaptarem fora de campo

'Convocação de Andreas para seleção é coerente', diz PVC

Ancelotti convoca Andreas Pereira para vaga do machucado Kaio Jorge na seleção

Wanderlei Silva provoca Vitor Belfort após rival deixar revanche: "Bunda mole"

Maurício treina separado, e Palmeiras avança na preparação para pegar o Internacional

Ricciardo confirma aposentadoria das corridas de F1 e nova função na Ford

Transmissão ao vivo de Itália x Estônia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Matheus Pereira se machuca e Cruzeiro pode perder dupla de destaque na volta da Copa do Brasil