Volta Redonda vira no fim, respira na Série B e aumenta drama do Paysandu

Belém

05/09/2025 21h28

O Paysandu chegou perto de colocar um fim na sua sequência negativa na Série B do Campeonato Brasileiro, mas sofreu um duro castigo no fim. Vencendo até aos 44 minutos, sofreu uma virada relâmpago, com o Volta Redonda marcando dois gols nos acréscimos e vencendo o confronto direto no Mangueirão, por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 25ª rodada.

Foi a primeira vitória do Volta Redonda no 2º turno e o seus dois primeiros gols marcados no returno. Com gols de Gabriel Pinheiro e Raí, o time saltou para a 17ª colocação, com 26 pontos, podendo sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Já o Paysandu chegou a oito jogos sem vencer e conheceu sua quinta derrota seguida, amargando a lanterna, com 21 pontos.

O Paysandu buscou se impor diante do torcedor. Rondava a área adversária, porém sem conseguir infiltrações precisas para arrematar. Quando conseguiu, Diogo Oliveira bateu de primeira e Jefferson Paulino defendeu. O Volta Redonda tentou responder com Juninho, em belo contra-ataque, mas o atacante mandou para fora.

Se pelo chão o jogo do fluía, o jeito foi pelo alto. Após cobrança de escanteio, Thiago Heleno desviou de cabeça na primeira trave e Thalisson Gabriel apenas completou para as redes, aos 24 minutos. Já perto do fim, o time visitante tentou o empate. Kayke tentou encobrir Gabriel Mesquita, mas o goleiro se recuperou para fazer grande defesa.

Na volta do intervalo, o Paysandu seguiu com o domínio e quase ampliou com Diogo Oliveira, que mandou para fora. Com as substituições, o confronto ficou equilibrado, com ambos subindo ao ataque, porém pecando no terço final do campo e com pouca eficiência nas conclusões. Chay, de longe, foi quem levou mais perigo.

Com o passar do tempo, o Volta Redonda abusou do jogo aéreo, enquanto o Paysandu apenas se livrava da bola. Na reta final, Jhonny Lucas ajeitou e quase Matheus Lucas empatou. No contra-ataque, Diogo Oliveira teve a chance de matar o jogo para o time da casa, mas bateu em cima de Jefferson Paulino.

Na sequência, veio o castigo. Após cruzamento, Gabriel Pinheiro cabeceou no contrapé de Mesquita e deixou tudo igual. Quatro minutos depois, Raí bateu rasteiro da entrada da área e virou a partida de forma emocionante.

O Volta Redonda retorna a campo na próxima sexta-feira (dia 12), diante do Criciúma, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio de Janeiro. Já o Paysandu atua no sábado (dia 13), às 16h, contra o América-MG, no estádio da Curuzu, na capital paraense.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 2 VOLTA REDONDA

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson Gabriel (Maurício Antônio), Thiago Heleno e Reverson (PK); Leandro Vilela (Dudu Vieira), Edinho (Rossi) e Anderson Leite; Diogo Oliveira, Garcez e Marlon Douglas (Vinni Faria). Técnico: Claudinei Oliveira.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Adell e Juninho Monteiro (Sánchez); André Luiz (Chay), Raí e Lucas Chávez (Daniel Cabral); MV (João Pedro) e Kayke (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Thalisson Gabriel, aos 24 minutos do primeiro tempo. Gabriel Pinheiro, aos 44, Raí, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela, Rossi e Gabriel Mesquita (Paysandu); Juninho Monteiro (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

