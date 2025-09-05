Vitor Belfort abre o jogo sobre problema que o fez sair de revanche contra Wanderlei Silva

Vitor Belfort finalmente veio a público explicar os motivos que o afastaram da aguardada revanche contra Wanderlei Silva, marcada para o Spaten Fight Night 2, no dia 27 de setembro, em São Paulo. Em vídeo publicado em seu 'Instagram' (clique aqui ou veja abaixo), o ex-campeão do UFC revelou que sofreu duas concussões durante a preparação para o combate, sendo diagnosticado com um quadro de grau 3, o mais grave, o que levou ao seu afastamento imediato das competições.

Segundo o próprio veterano, os problemas começaram no início de agosto, durante sessões de sparring com dois atletas mais jovens contratados para auxiliá-lo nos treinos. Após o primeiro impacto, optou por seguir em silêncio, mas voltou a sentir os efeitos ao retornar à rotina de treinos. Ao sofrer um segundo trauma, passou a sentir dores de cabeça intensas e sintomas persistentes. Preocupado, procurou atendimento médico e foi internado por quatro dias, período no qual realizou diversos exames até receber o diagnóstico definitivo.

"Fiquei calado, não falei pra ninguém, muita dor de cabeça... Até que eu falei: 'Joana, você precisa me levar ao hospital'. Descobriram que eu estava com uma concussão grau 3", relatou.

O carioca ressaltou que está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada, incluindo o renomado neurocirurgião Jorge Pagura. Mesmo diante das críticas recebidas - entre elas, a provocação de Wanderlei Silva, que o chamou de 'bunda mole' nas redes sociais -, Belfort manteve o tom sereno e reforçou que, neste momento, sua prioridade absoluta é a saúde.

"Concussão é uma morte silenciosa. As pessoas não respeitam o protocolo. Agora, estou tratando da coisa mais importante da minha vida, que é minha saúde", explicou.

Apesar do tom comedido adotado durante boa parte do vídeo, Belfort fez questão de responder à provocação feita pelo 'Cachorro Louco' nas redes sociais. Sem perder a compostura, o ex-campeão deixou claro que o aguardado reencontro entre os dois ainda está nos seus planos - e prometeu que o ajuste de contas virá na hora certa.

"Apesar da mensagem que você mandou, Wanderlei, um pouco ofensiva, você vai ter que ficar como a Spaten fala: com esse gostinho de amargo. Mas 2026 está logo aí, e a gente vai ter o nosso confronto", disparou.

Revanche adiada para 2026

Diante do quadro clínico, Belfort foi avaliado por especialistas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que recomendaram sua ausência completa de competições até o próximo ano. Ainda assim, a organização do Spaten Fight Night garantiu que a aguardada revanche contra Wanderlei Silva está mantida para 2026, desde que o 'Fenômeno' seja liberado pelos médicos. O duelo segue nos planos e continua sendo um dos mais esperados pelos fãs do MMA nacional.

