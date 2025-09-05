Vini Jr. não é craque? Colunistas discordam e esquentam debate

Ausente das rodadas finais das Eliminatórias, Vini Jr. é um craque que pode ser decisivo na Copa do Mundo de 2026 ou apenas um "bom jogador" para fazer parte do time de Carlo Anceotti?

No Posse de Bola, Arnaldo Ribeiro afirmou que Vini Jr. não é craque. Mauro Cezar Pereira e Juca Kfouri discordaram e esquentaram o debate.

Arnaldo Ribeiro: "O Vinícius, em três anos de seleção, mostrou que é um bom jogador na seleção, não é mais do que isso e não vai ser mais do que isso. O Brasil não tem craque hoje, cara, sinceramente, mas tem alguns bons, e isso pode ser suficiente. Ele não é um jogador que vai ganhar a Copa sozinho".

Mauro Cezar: "Como você pode ter essa certeza? Isso me chama muita atenção. Acho que o rigor com o Vinícius Júnior é sempre um pouco maior. Nenhum jogador é obrigado a ter o desempenho que tem no clube quando joga numa seleção bagunçada, mal treinada, como a seleção brasileira vinha sendo há muito tempo".

Juca Kfouri: "Se o Vini Jr., no atual momento do futebol mundial, não entra na categoria de craque, então nós estamos realmente numa situação de extrema exigência".

Vini Jr. estava suspenso do jogo de ontem contra o Chile, e Carlo Ancelotti preferiu não convocá-lo apenas para a partida contra o Bolívia, na altitude de El Alto, no dia 9.

Apesar disso, ele fez o gol que classificou a seleção antecipadamente para o Mundial e faz parte da espinha dorsal do time de Ancelotti.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.