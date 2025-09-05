Victor Hugo se diz pronto para reforçar o Santos contra o Atlético-MG

O Santos já vai ter Victor Hugo à disposição para a partida contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista, aliás, mostrou vontade de estrear na Arena MRV, no próximo domingo.

"Estava treinando normalmente no Flamengo. Estou fisicamente pronto. Volto (da Turquia) muito mais pronto e preparado. Estou pronto para jogar", contou.

O jogador de 21 anos não entra em campo desde o dia 3 de agosto, quando atuou por pouco mais de cinco minutos no empate de 1 a 1 do Flamengo com o Ceará, na Arena Castelão. Desde então, foi relacionado para apenas mais um jogo.

Em 2025, Victor Hugo soma 23 aparições, com três gols. Até junho, ele estava emprestado ao Göztepe, da Turquia. A experiência na Europa, aliás, foi vista com bons olhos pelo garoto.

"Esse período fora foi importante para minha evolução fisicamente e mentalmente. Foi fundamental. A parte defensiva evolui na Turquia. Lá é muito duelo, força física. Eu tinha isso, mas não tanto. Na Turquia eu peguei mais isso, evolui fisicamente, melhorar a parte defensiva, ganharam duelos. Minha principal evolução lá fora foi a parte física, dinâmica, ganhar mais duelos. Acho que isso foi que mais evolui", relatou.

Victor Hugo se apresentou no CT Rei Pelé na última quarta-feira, quando realizou o seu primeiro treino como jogador do Santos.

O meio-campista chega por empréstimo do Flamengo. O contrato é até 31 de julho de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.