Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de acerto com Santos: "Foi fundamental"

Nesta sexta-feira, o Santos apresentou Victor Hugo, um dos reforços para o restante da temporada. O meio-campista, apresentado pelo ídolo Clodoaldo, celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra.

"Uma honra estar aqui do lado de um ídolo e ser recebido dessa forma. Tenho certeza que vamos conseguir vencer esses desafios. Estamos prontos para voltar a vencer e conquistar grandes coisas. Podem esperar muita dedicação, raça, vontade de vencer e fazer as coisas darem certo. Chego com muita vontade de jogar e mostrar meu futebol. Com o tempo a torcida vai me conhecer melhor e vamos nos conectando. Podem esperar muita vontade e raça", disse.

O jogador de 21 anos destacou a importância de Neymar em sua negociação com o Peixe. O meia-atacante entrou em contato com garoto, que tem o camisa 10 como ídolo. A mensagem, aliás, fez Victor Hugo deixar de lado ofertas de outros clubes.

"Tinha outras opções, mas a partir do momento que o Neymar mandou mensagem fez diferença. Ele foi o jogador que me fez apaixonar pelo futebol. É um ídolo para mim. Pesou, sim. Jogar e ajudar também. É um clube gigante. É um lugar que olhei e pensei que podia jogar e ajudar. O Neymar teve uma participação ativa. Ele mandou mensagem dizendo que estava na torcida para dar certo e que eu poderia ajudar. Foi fundamental", revelou.

"Tive o contato com o Neymar já no jogo contra o Fluminense. Foi muito rápido com ele. Não tem como, a primeira vez que o vi foi no Maracanã. Na época brinquei com minha esposa a loucura de ver ele de perto. Agora posso trabalhar com ele. Ele tem tudo para me ajudar e fazer eu evoluir. Espero fazer uma boa parceria com ele", celebrou.

Telefone agitado

Além de Neymar, Victor Hugo recebeu mais duas ligações. A primeira foi de Jorge Sampaoli, que negociava para ser técnico do Santos. O argentino, porém, acabou não fechando com o Alvinegro Praiano. Assim, a diretoria santista contratou Juan Pablo Vojvoda, que também conversou com o jogador.

"Teve esse contato com o Sampaoli, ele falou com o pessoal do Flamengo. Ele acabou não vindo, mas o Vojvoda também falou comigo, o que foi importante para mim também. Ele me vê como 8 ou 10. Eu posso ajudar em cmba . Estou pronto para ajudar da melhor forma", relatou.

O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"É um tempo bom, um ano praticamente de contrato, podendo chegar até o final do ano. Acho que vai ser um tempo bom e importante. Precisava jogar. A cláusula de não ter opção de compra não mexe. Vai ser bom. Espero até ficar mais tempo. Espero me estabilizar, conseguir as vitória, as coisas darem certo e renovar para ficar por mais tempo", finalizou Victor Hugo.

Quem é Victor Hugo?

Victor Hugo é cria das categorias de base do Flamengo. Em 2022, fez sua estreia no profissional. Naquele mesmo ano, o jovem ainda teve participações importantes na equipe comandada por Dorival Júnior, que terminou campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram 37 jogos pelo time profissional, com quatro bolas na rede e três assistências.

Já em 2023, o meio-campista ganhou muitas oportunidades com Jorge Sampaoli. Na reta final da passagem do argentino, ele tornou-se, inclusive, titular - neste período, contribuiu com três gols e duas assistências. Entretanto, viu o cenário mudar após a chegada do técnico Tite.

Empréstimo ao futebol turco e retorno ao Brasil

Com pouco espaço durante a passagem de Tite no Flamengo, Victor Hugo foi emprestado ao Goztepe, da Turquia, em agosto do ano passado. No futebol europeu, o meio-campista disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes.

Desde que retornou ao Flamengo, porém, Victor Hugo também se viu sem espaço. Ele voltou ao Rubro-Negro carioca em julho deste ano, mas não recebeu muitas chances com o técnico Filipe Luís. O garoto também enfrentou alta concorrência no meio-campo flamenguista.

O meia só disputou um jogo com a camisa do Flamengo nesta temporada: entrou nos cinco minutos finais no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no último dia 03 de agosto, fora de casa. Depois, ficou no banco de reservas contra o Mirassol e não foi sequer relacionado para os últimos três jogos da equipe.

Assim, a chegada ao Santos é vista com bons olhos pelo jogador. Ele deve chega ao Peixe para disputar posição com João Schmidt, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Hyan e Willian Arão.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.