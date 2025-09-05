Topo

Esporte

Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de acerto com Santos: "Foi fundamental"

05/09/2025 11h47

Nesta sexta-feira, o Santos apresentou Victor Hugo, um dos reforços para o restante da temporada. O meio-campista, apresentado pelo ídolo Clodoaldo, celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra.

"Uma honra estar aqui do lado de um ídolo e ser recebido dessa forma. Tenho certeza que vamos conseguir vencer esses desafios. Estamos prontos para voltar a vencer e conquistar grandes coisas. Podem esperar muita dedicação, raça, vontade de vencer e fazer as coisas darem certo. Chego com muita vontade de jogar e mostrar meu futebol. Com o tempo a torcida vai me conhecer melhor e vamos nos conectando. Podem esperar muita vontade e raça", disse.

O jogador de 21 anos destacou a importância de Neymar em sua negociação com o Peixe. O meia-atacante entrou em contato com garoto, que tem o camisa 10 como ídolo. A mensagem, aliás, fez Victor Hugo deixar de lado ofertas de outros clubes.

"Tinha outras opções, mas a partir do momento que o Neymar mandou mensagem fez diferença. Ele foi o jogador que me fez apaixonar pelo futebol. É um ídolo para mim. Pesou, sim. Jogar e ajudar também. É um clube gigante. É um lugar que olhei e pensei que podia jogar e ajudar. O Neymar teve uma participação ativa. Ele mandou mensagem dizendo que estava na torcida para dar certo e que eu poderia ajudar. Foi fundamental", revelou.

"Tive o contato com o Neymar já no jogo contra o Fluminense. Foi muito rápido com ele. Não tem como, a primeira vez que o vi foi no Maracanã. Na época brinquei com minha esposa a loucura de ver ele de perto. Agora posso trabalhar com ele. Ele tem tudo para me ajudar e fazer eu evoluir. Espero fazer uma boa parceria com ele", celebrou.

Telefone agitado

Além de Neymar, Victor Hugo recebeu mais duas ligações. A primeira foi de Jorge Sampaoli, que negociava para ser técnico do Santos. O argentino, porém, acabou não fechando com o Alvinegro Praiano. Assim, a diretoria santista contratou Juan Pablo Vojvoda, que também conversou com o jogador.

"Teve esse contato com o Sampaoli, ele falou com o pessoal do Flamengo. Ele acabou não vindo, mas o Vojvoda também falou comigo, o que foi importante para mim também. Ele me vê como 8 ou 10. Eu posso ajudar em cmba . Estou pronto para ajudar da melhor forma", relatou.

O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"É um tempo bom, um ano praticamente de contrato, podendo chegar até o final do ano. Acho que vai ser um tempo bom e importante. Precisava jogar. A cláusula de não ter opção de compra não mexe. Vai ser bom. Espero até ficar mais tempo. Espero me estabilizar, conseguir as vitória, as coisas darem certo e renovar para ficar por mais tempo", finalizou Victor Hugo.

Quem é Victor Hugo?

Victor Hugo é cria das categorias de base do Flamengo. Em 2022, fez sua estreia no profissional. Naquele mesmo ano, o jovem ainda teve participações importantes na equipe comandada por Dorival Júnior, que terminou campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram 37 jogos pelo time profissional, com quatro bolas na rede e três assistências.

Já em 2023, o meio-campista ganhou muitas oportunidades com Jorge Sampaoli. Na reta final da passagem do argentino, ele tornou-se, inclusive, titular - neste período, contribuiu com três gols e duas assistências. Entretanto, viu o cenário mudar após a chegada do técnico Tite.

Empréstimo ao futebol turco e retorno ao Brasil

Com pouco espaço durante a passagem de Tite no Flamengo, Victor Hugo foi emprestado ao Goztepe, da Turquia, em agosto do ano passado. No futebol europeu, o meio-campista disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes.

Desde que retornou ao Flamengo, porém, Victor Hugo também se viu sem espaço. Ele voltou ao Rubro-Negro carioca em julho deste ano, mas não recebeu muitas chances com o técnico Filipe Luís. O garoto também enfrentou alta concorrência no meio-campo flamenguista.

O meia só disputou um jogo com a camisa do Flamengo nesta temporada: entrou nos cinco minutos finais no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no último dia 03 de agosto, fora de casa. Depois, ficou no banco de reservas contra o Mirassol e não foi sequer relacionado para os últimos três jogos da equipe.

Assim, a chegada ao Santos é vista com bons olhos pelo jogador. Ele deve chega ao Peixe para disputar posição com João Schmidt, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Hyan e Willian Arão.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Wanderlei Silva provoca Vitor Belfort após rival desistir de luta por concussão

De Arrascaeta e Varela brilham pelo Uruguai em vitória sobre o Peru

Com cartel negativo no UFC, Brendson Ribeiro busca reabilitação em Paris

Lavieri: Ancelotti ensaia seleção com ataque móvel e sem camisa 9 fixo

Patrício Pitbull pede vaga no UFC Rio após ter luta cancelada em Paris

Dudu quer perícia para avaliar se causou prejuízo milionário ao Palmeiras

Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de acerto com Santos: "Foi fundamental"

Flamengo não deveria se envolver no caso Bruno Henrique, diz Mauro Cezar

Seleção terá logística específica e ambição para enfrentar a Bolívia 'quase no céu'

Atacante do Corinthians, Memphis iguala marca de Sneijder na seleção holandesa

Astro do UFC, Charles Do Bronx projeta filme de sua vida sem filtros: "Como realmente sou"